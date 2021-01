Sport in tv oggi (mercoledì 20 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Una nuova giornata di sport in questo mercoledì 20 gennaio tutta da vivere. Tanti gli eventi da seguire con il basket NBA nelle prime ore del mattino, per poi passare alle prove cronometrate delle discese valide per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile e femminile, rispettivamente a Kitzbuehel e Crans Montana. Focus poi sul Torneo Preolimpico di pallanuoto femminile con le azzurre chiamate al complicato impegno contro l’Olanda. Tanto basket con i club italiani impegnati in Champions League e in EuroCup. In sera poi il confronto per la Supercoppa Italiana di calcio tra Juventus e Napoli. In poche parole, non ci si annoierà di certo. Di seguito la programmazione:

PROGRAMMA SPORT IN TV (20 GENNAIO)

03.00 BASKET (NBA): Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder – Diretta tv su Sky Sport NBA (206), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

03.00 BASKET (NBA): Utah Jazz-New Orleans Pelicans.

10.15 SNOWBOARD (Coppa del Mondo): qualificazioni SBS femminile Laax (Svizzera).

10.30 BIATHLON (IBU Cup): sprint maschile ad Arber (Germania).

11.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo): prima prova cronometrata discesa libera femminile a Crans Montana.

11.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo): prima prova cronometrata discesa libera maschile a Kitzbuehel.

12.50 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo): SX maschile e femminile Idre (Svezia).

14.00 BIATHLON (IBU Cup): sprint femminile ad Arber (Germania).

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Torneo Preolimpico): Ungheria-Kazakistan.

15.00 CALCIO (Serie A): Udinese-Atalanta – Diretta streaming su DAZN.

16.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Torneo Preolimpico): Grecia-Israele .

17.50 BASKET (Champions League): Galatasaray-Banco di Sardegna Sassari – Diretta streaming su Eurosport Player.

17.50 BASKET (Champions League): Bakken Bears-Iberostar Tenerife – Diretta streaming su Eurosport Player.

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Torneo Preolimpico): Italia-Olanda – Diretta su RaiSport+HD e RaiPlay.

18.20 BASKET (Champions League): Cholet – Hapoel Holon – Diretta streaming su Eurosport Player.

18.20 BASKET (Champions League): Tsmoki Minsk-Aek Atene – Diretta streaming su Eurosport Player.

18.30 CALCIO (Bundesliga): Schalke-Colonia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

18.35 BASKET (EuroCup): Bourg-En-Bresse – Virtus Segafredo Bologna – Diretta streaming su Eurosport Player.

18.50 BASKET (EuroCup): Mornar Bar-Morabanc Andorra – Diretta streaming su Eurosport Player.

19.00 CALCIO (Premier League): Manchester City-Aston Villa – Diretta tv su Sky Sport Football (203), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

19.00 CALCIO (laLiga): Getafe-Huesca- Diretta streaming su DAZN.

19.50 BASKET (EuroCup): Dolomiti Energia Trentino-Lokomotiv Kuban Krasnodar – Diretta streaming su Eurosport Player.

20.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Torneo Preolimpico): Francia-Slovacchia.

20.30 CALCIO (Bundesliga): Augusta-Bayern Monaco – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

20.35 BASKET (EuroCup): Joventut Badalona – Nanterre – Diretta streaming su Eurosport Player.

21.00 CALCIO (Supercoppa Italiana): Finale. Juventus-Napoli – Diretta su Rai 1, live streaming su Rai Play.

21.00 CALCIO (Ligue1): Marsiglia-Lens- Diretta streaming su DAZN.

21.00 CALCIO (laLiga): Betis-Celta Vigo – Diretta streaming su DAZN.

21.15 CALCIO (Premier League): Fulham-Manchester United – Diretta tv su Sky Sport Football (203), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

21.15 CALCIO (Scottish Premiership): Livingston-Celtic – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

21.30 CALCIO (laLiga): Villareal-Granada – Diretta streaming su DAZN.

Foto: LaPresse