Sport in tv oggi (lunedì 18 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Riprende una nuova settimana sportiva e OA Sport come al solito vi terrà compagnia. In questo lunedì 18 gennaio di scena tanto basket NBA con incontri di spessore da seguire. Fari puntati poi sulla Serie A di calcio: il Milan affronterà il Cagliari sul suo campo, andando a caccia dei tre punti per confermarsi davanti a tutti nella classifica generale. Di seguito il programma completo:

PROGRAMMA SPORT IN TV (18 GENNAIO)

02.00 BASKET (NBA): Denver Nuggets va Utah Jazz

03.00 BASKET (NBA): Sacramento Kings vs New Orleans Pelicans

04.00 BASKET (NBA): Los Angeles Clippers vs Indiana Pacers – Diretta tv su Sky Sport NBA (206), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

11.00 SNOOKER (WST Pro Series): prima giornata – Diretta tv su Eurosport 2, live streaming su Eurosport Player.

13.00 TENNIS (Challenger Istanbul): primo turno – Musetti vs Petrovic – Diretta streaming su ATP Challenger.

18.00 BASKET (NBA): New York Knicks vs Orlando Magic

18.45 BASKET (Eurolega): Real Madrid vs Stella Rossa – Diretta streaming su Eurosport Player.

20.30 BASKET (NBA): Atlanta Hawks vs Minnesota Timberwolves – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport NBA (206), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

20.45 CALCIO (Serie A): Cagliari vs Milan – Diretta tv su Sky Sport Serie A (202), Sky Sport 251, live streaming su Sky Go e su Now Tv.

21.00 CALCIO (Premier League): Arsenal vs Newcastle – Diretta tv su Sky Sport Football (203), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

21.00 CALCIO (Serie B): SPAL vs Reggiana – Diretta streaming su DAZN.

21.00 BASKET (NBA): Miami Heat vs Detroit Pistons

21.00 BASKET (NBA): Portland Trail Blazers vs San Antonio Spurs

23.00 BASKET (NBA): Memphis Grizzlies vs Phoenix Suns – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport NBA (206), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

Foto: Lapresse