Snowboardcross oggi: orario, tv, programma, streaming Coppa del Mondo Chiesa in Valmalenco

Primo appuntamento stagionale per la Coppa del Mondo di snowboardcross. L’esordio arriva in terra italiana: oggi si disputano le finali in quel di Chiesa in Valmalenco. Il Bel Paese sogna in grande con le sue stelle: da Lorenzo Sommariva a Raffaella Brutto, passando per Michela Moioli e Omar Visintin. Andiamo a scoprire il programma delle gare odierne e come seguirle in TV.

PROGRAMMA SNOWBOARDCROSS VALMALENCO OGGI

Sabato 23 gennaio

Ore 13.30 fase finale maschile e femminile

Diretta TV su Rai Sport + HD

Diretta streaming su Eurosport Player

Diretta scritta su OA Sport

