Slittino: vincono Sics/Sics e Geisenberger, quinti Rieder/Rastner. A Steu/Koller la Coppa del Mondo

Si sono concluse le sprint per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale con quelle andate in scena oggi ad Igls (Austria). Dopo il podio di Kevin Fischnaller tra gli uomini, non sono arrivate altre performance eccezionali per gli italiani nel doppio e tra le donne.

Momento di forma eccezionale per i lettoni Sics/Sics che trovano un altro successo dopo quello di Sigulda: 29.958 il loro tempo che è valso la vittoria numero quattro della carriera. Secondi gli austriaci Steu/Koller, sconfitti solamente di un millesimo, che però festeggiano per la prima Coppa del Mondo in carriera con una gara di anticipo. Terza piazza per i tedeschi Eggert-Benecken, quarta per gli altri lettoni Gudramovics/Kalnins.

Ci si aspettava di più da Rieder/Rastner, vincitori ieri, e solamente quinti dopo un’ottima partenza. Più staccati gli altri italiani: decimi Rieder/Kainzwaldner, undicesimi Nagler/Malleier.

Tiene aperta la sfida al femminile Julia Taubitz: la giovane tedesca vince davanti alla rivale Natalie Geisenberger, battendola di 29 millesimi, e resta in corsa per la sfera di cristallo, anche se virtualmente (il margine della veterana è ampio, 965 punti contro 891). A completare la tripletta tedesca ci pensa Dajana Eitberger, terza. Andrea Voetter, unica italiana in gara, è undicesima.

Foto: Lapresse