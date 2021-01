Slittino femminile: Natalie Geisenberger vince ad Igls e vede la Coppa. Settima Andrea Voetter

Ora Natalie Geisenberger ci ha preso gusto. Dopo aver ritrovato settimana scorsa, in quel di Oberhof, una vittoria che mancava addirittura da due anni, il fenomeno tedesco si ripete subito. Altro successo per lei (fanno 51 in carriera), che ha dominato in lungo e in largo in singolo femminile della Coppa del Mondo di slittino in quel di Igls (Austria).

Ancora una volta la 32enne di Monaco di Baviera è riuscita a spuntarla sulla giovane rivale Julia Taubitz. Due manche al limite della perfezione per Geisenberger che si è imposta con il crono di 1’19”728. La detentrice della sfera di cristallo deve arrendersi per 82 centesimi e salutare quasi la possibilità di riconfermare il titolo: il distacco dalla campionessa olimpica è infatti superiore ai 100 punti quando mancano solamente due gare al termine della stagione. A chiudere il podio troviamo la statunitense Summer Britcher, staccata di 286 millesimi. Quarta la russa Ekaterina Katnikova, poi Dajana Eitberger a completare la top-5.

Da sottolineare la buona prestazione di Andrea Voetter, settima, a 531 millesimi dalla vetta: stagione molto costante per l’azzurra che in classifica di Coppa è ampiamente in top-10. Più lontane le altre italiane: 21ma Verena Hofer, 23ma Marion Oberhofer, 26ma Nina Zoeggeler.

Foto: Lapresse