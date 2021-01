Slittino doppio, Steu/Koller vincono a Oberhof e si lanciano verso il titolo, quinti Rieder/Rastner

La premiata ditta Thomas Steu e Lorenz Koller continua nella sua annata di grazia e si aggiudica anche la gara di Oberhof #2 (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino doppio 2020-2021, dando un segnale fortissimo a tutti, proprio nella “tana” dei rivali nella corsa alla Sfera di Cristallo.

Il duo austriaco ha concluso la propria gara con il tempo complessivo di 1:21.682 (40.890 nella prima manche e 40.792 nella seconda) conquistando il quarto successo di tappa di questa stagione. Alle loro spalle i tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt distanti appena 9 millesimi (40.817 e 40.874), mentre completano il podio i lettoni Andris e Juris Sics ad appena 16 (40.828 e 40.870). Distacchi davvero risicatissimi che confermano come il livello sia altissimo e la battaglia sia davvero notevole.

Quarta posizione per i tedeschi Toni Eggert e Sascha Benecken a 104 (40.889 e 40.8979, mentre in quinta troviamo i nostri Ludwig Rieder e Patrick Rastner a 293 (40.994 e 40.981), sesta per gli austriaci Mueller/Frauscher a 422, settima per i tedeschi Geueke/Gamm a 423, ottava per i lettoni Gudramovics/Kalnins a 441, nona per i nostri Ivan Nagler e Fabian Malleier a 466 (41.063 e 41.085), decima per i canadesi Walker/Snith a 602, quindi undicesimi Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner a 640 (41.251 e 41.071).

A questo punto in classifica generale il duo Steu/Koller sale a quota 741 punti contro i 645 di Eggert/Benecken ed i 633 di Wendl/Arlt. In poche parole gli austriaci sono davvero ad un passo dal titolo, che proveranno a blindare nella tappa di casa di Igls, prima del gran finale di St. Moritz.



Foto: Lapresse