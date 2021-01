Slittino, Coppa del Mondo Oberhof 2021: Germania super favorita sul catino di casa

Settimo appuntamento per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale. Si bissa in quel di Oberhof: nuova tappa infatti sul budello della Turingia, dopo quella svolta il 12-13 dicembre 2020. Manifestazione che va a sostituire la trasferta americana in quel di Lake Placid, cancellata a causa dei problemi ovviamente legati al Covid-19. In programma le gare classiche, mentre non ci sarà il team relay a completare il week-end.

Visto ciò che è accaduto un mese fa sullo stesso catino, super favorita la Germania padrona di casa che ha fatto incetta di vittorie. Nel singolo maschile ovviamente l’uomo da battere è Felix Loch che ha già ipotecato la sfera di cristallo: su un budello particolarmente favorevole potrebbe provare ad insidiarlo il compagno di squadra Johannes Ludwig. Serve una prestazione importante a Dominik Fischnaller per confermare la terza piazza in classifica: sarà costretto a difendersi, magari avvicinando la top-5.

Si erano ben comportati gli azzurri del doppio ad Oberhof: quarti Rieder/Rastner, quinti Rieder/Kainzwaldner e settimi Nagler/Malleier. L’obiettivo è ovviamente quello di riuscire a fare quello step in più per raggiungere il podio. La sfida per la vittoria sarà la solita: tra i padroni di casa Eggert/Benecken e gli austriaci Steu/Koller.

Tra le donne Natalie Geisenberger vorrà allungare in graduatoria sulla connazionale Julia Taubitz, magari provando ad interrompere la striscia maledetta di otto secondi posti consecutivi. A caccia della top-10 Andrea Voetter.

Foto: Lapresse