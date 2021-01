Slittino, Coppa del Mondo Oberhof 2021: Felix Loch fa il vuoto. Decima piazza per Dominik Fischnaller

In quel di Oberhof è andato in scena l’ormai consueto monologo timbrato Felix Loch per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale per quanto riguarda il singolo maschile. Sul budello della Turingia, che ha ospitato per la seconda volta in stagione il massimo circuito internazionale (in sostituzione della trasferta americana a Lake Placid annullata), il teutonico trova l’ottava vittoria in nove gare.

Una prova a parte quella del fenomeno nativo di Sonneberg, che centra il trionfo numero 46 a livello individuale, continuando a riscrivere record. Già nella prima manche era riuscito a trovare addirittura il record della pista, poi nella seconda invece che gestire ha timbrato nuovamente il miglior parziale: 1’25”380 il suo crono irraggiungibile. Alle sue spalle l’austriaco Jonas Mueller, migliore degli umani, staccato però di 247 millesimi. Un altro austriaco a completare il podio: il campione olimpico David Gleirscher, a 443 millesimi. Beffa per gli altri tedeschi Johannes Ludwig e Max Langenhan, rispettivamente quarto e quinto, a pochi millesimi dalla top-3.

In casa Italia, su un catino tutt’altro che favorevole, sono stati costretti a difendersi Dominik e Kevin Fischnaller: i cugini hanno trovato una gara praticamente alla pari, chiudendo rispettivamente decimo e undicesimo. Più lontani Lukas e Alex Gufler, 25mo e 32mo.

Foto: Lapresse