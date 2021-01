Slittino, Coppa del Mondo Koenigssee 2021: Julia Taubitz domina, seconda Geisenberger. Buon ottavo posto per Andrea Voetter

È sempre nel segno della Germania la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale al femminile. In quel di Koenigssee arriva un’altra doppietta, in quello che si sta rivelando un duello davvero stupendo tra la giovane Julia Taubitz e la veterana Natalie Geisenberger. A portarsi a casa la vittoria è nuovamente la detentrice della sfera di cristallo che si riavvicina prepotentemente in classifica, a solamente quattro lunghezze di distanza.

Un dominio assoluto quello della 24enne, che ha completato la prova in 1’41”402 portandosi a casa il successo numero dodici a livello individuale nel massimo circuito internazionale. La campionessa olimpica deve accontentarsi per l’ennesima volta della seconda posizione: uno score clamoroso per la nativa di Monaco di Baviera, sempre in piazza d’onore in stagione (sette gare su sette comprese le sprint). Distacco però molto elevato, superiore ai tre decimi. A completare il podio, a sorpresa, troviamo l’austriaca Madeleine Egle, per la prima volta in top-3 in carriera a livello individuale. Tra le migliori cinque altre due tedesche: Anna Berreiter e Dajana Eitberger.

La migliore delle italiane è una più che discreta Andrea Voetter che trova nuovamente la top-10 chiudendo ottava ad oltre un secondo dalla vetta (una posizione persa nella seconda manche). Più lontane le altre azzurre: 18ma Marion Oberhofer, 21ma Verena Hofer, 24ma Nina Zoeggeler.

Foto: Lapresse