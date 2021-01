Serie A calcio, quali partite vedere su Sky e DAZN. Orari, tv, programma, streaming 3 gennaio

Dopo la pausa per le festività natalizie, la Serie A 2020-2021 di calcio torna in scena la quindicesima giornata del campionato e le emozioni non mancheranno di certo.

Si comincerà domani alle 12.30 con il Lunch Match a San Siro tra Inter e Crotone: i nerazzurri andranno a caccia dei tre punti, avendo fissato nel proprio mirino il primato del Milan. Il target degli uomini di Antonio Conte, dunque, sarà la vittoria al cospetto della compagine calabrese che getterà il cuore oltre l’ostacolo per uscire dal campo con un riscontro positivo.

Alle 15.00, poi sarà la volta di Atalanta-Sassuolo, Cagliari-Napoli, Fiorentina-Bologna, Genoa-Lazio, Roma-Sampdoria e Spezia-Verona. Osservati speciali saranno partenopei, orobici e giallorossi in ballo per le posizioni di vertice della graduatoria. Alle 18.00 il Milan andrà sul campo del Benevento e il target sarà la vittoria, approfittando anche di alcuni casi positivi nel roster beneventano. A completare il quadro la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Udinese, con la Vecchia Signora che vorrà dimenticare la pesante sconfitta internata contro la Fiorentina (3-0) prima di Natale, rimettendosi in carreggiata.

Di seguito il programma completo della 15ma giornata del campionato di Serie A. Le partite come al solito saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming su SkyGo, DAZN e NowTv.

CALENDARIO SERIE A 15ma GIORNATA: PROGRAMMA, ORARIO E TV

DOMENICA 3 GENNAIO

Ore 12.30 Inter-Crotone – Diretta tv su Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251, live streaming su Sky Go e su Now Tv.

Ore 15.00 Atalanta-Sassuolo – Diretta tv su Sky Sport 253, live streaming su Sky Go e su Now Tv.

Ore 15.00 Cagliari-Napoli – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 256, live streaming su Sky Go e su Now Tv.

Ore 15.00 Fiorentina-Bologna – Diretta tv su Sky Sport 254, live streaming su Sky Go e su Now Tv.

Ore 15.00 Genoa-Lazio Diretta tv su Sky Sport Serie A (202) e su Sky Sport 252, live streaming su Sky Go e su Now Tv.

Ore 15.00 Parma-Torino – Diretta streaming su DAZN

Ore 15.00 Roma-Sampdoria – Diretta streaming su DAZN e in tv su DAZN1 (209)

Ore 15.00 Spezia-Verona – Diretta tv su Sky Sport 255, live streaming su Sky Go e su Now Tv.

Ore 18.00 Benevento-Milan – Diretta tv su Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251, live streaming su Sky Go e su Now Tv.

Ore 20.45 Juventus-Udinese – Diretta streaming su DAZN e in tv su DAZN1 (209)

Foto: Lapresse