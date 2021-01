Per Federico Pellegrino, la vittoria odierna in Val Mustair ha un sapore speciale: ci sono, oltre ai galloni di leader della Coppa del Mondo sprint e (per un giorno) anche del Tour de Ski, altri record che entrano dalla porta principale nella bacheca già ricca del poliziotto di Nus.

Come riporta Massimiliano Ambesi sulla sua pagina Facebook, Pellegrino è infatti, ad oggi, il possessore del record di vittorie nelle sprint a tecnica libera tra Coppa del Mondo, tappe di eventi multistage, Mondiali e Olimpiadi: ne vanta 16, una in più rispetto al suo grande rivale, il norvegese Johannes Klaebo. Un successo in più anche per quel che riguarda le prove sprint a skating valide, in qualsiasi modo, per la Coppa del Mondo: 15, contro le 14 di Klaebo.

Inoltre, arriva il record di podi in gare sprint individuali comprendendo tutto l’arco delle gare ufficiali di sci di fondo, da quelle per la Sfera di Cristallo fino alle Olimpiadi: in questo senso il primato eguagliato è quello di Ola Vigen Hattestad (35). Sono 32, invece, i piazzamenti nei primi tre posti limitatamente alle gare di Coppa del Mondo, e anche in questo caso il norvegese è stato appaiato.

C’è di più: prima di Pellegrino, nessun italiano aveva mai vinto tre gare di Coppa del Mondo nella stessa stagione per tre volte in carriera, almeno a livello maschile. Le precedenti annate, in questo senso, erano state quelle 2014-2015 e 2015-2016.

Foto: LaPresse