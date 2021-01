Scatta dalle nevi di St. Anton am Arlberg, un comune austriaco nelle Alpi Tirolesi spesso chiamato “culla dello sci alpino” perché è il luogo nel quale questo sport è stato codificato per come lo conosciamo in parte oggi, in parte, dal leggendario Schneider, profeta in patria, la seconda tappa di velocità nella Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021.

In Val d’Isere, un mese fa, Corinne Suter e Sofia Goggia hanno dominato il campo in discesa, con Ledecka vincitrice in superG. La pista dedicata a una leggenda dello sci alpino come Karl Schranz, due volte trionfatore in Coppa del Mondo, è spettacolare, tecnica, ripida, difficile, completa. Si presta a diverse interpretazioni. Il mese di gennaio 2021 chiarirà sicuramente le idee sulle pretendenti al successo finale nella classifica generale del circuit e offrirà ben 4 discese libere in calendario, St. Anton appunto, poi Crans Montana (due) e Garmisch-Partenkirchen. I primi due episodi in terra di Francia hanno confermato, come già scritto, quanto emerso nella scorsa stagione, cioè la competitività di Corinne Suter, e rilanciato le ambizioni di Sofia Goggia. Quindi inevitabile partire da loro due come punti fermi anche per la libera di St. Anton, la cui difficoltà però ammette nel novero delle favorite anche tante supergigantiste, come emerso dalla prima prova cronometrata di ieri. Sicuramente quello austriaco è un pendio da italiane, anche se poi la differenza la farà, come sempre, la qualità delle neve. Le azzurre sono reduci da un’ottima preparazione in quel di Santa Caterina e restano pronte ad affrontare una concorrenza altamente qualificata, in discesa e superG, superiore a quella dello scorso anno.

Il primo training, il cui risultato andrà vagliato solo dopo il secondo, oggi, ha mescolato un po’ le carte della vigilia, lanciando davanti, come detto, ottime supergigantiste (Tippler, Gut, Ortlieb, Brignone, la stessa Bassino), ma presentando nella top 10 anche discesiste pure come Lie, Puchner, Scheyer, Johnson, Ager (che in realtà nasce slalomista). In Austria fa freddo, la temperatura è sui -12°, con il sole farà capolino. La prova di oggi chiarirà meglio le idee in vista delle gare, di certo Brignone, Bassino, Goggia e Curtoni possono trovarsi molto bene sulla Karl Schranz così come Laura Pirovano. Distacchi per ora molto contenuti, saranno i particolari a fare la differenza. La citata norvegese Lie proverà a spezzare il tabù-vittoria della sua nazione al femminile in Coppa del Mondo, anche se tra Olimpiadi e Mondiali le “Norge” possono comunque vantare un oro in discesa a Garmisch-Partenkirchen 1936, con Laila Schou-Nilsen, un argento con Ragnhild Mowinckel a PyeongChang 2018 (sempre ai Giochi), un secondo posto iridato con Astrid Loedemel a Morioka 1993, e sei podi in Coppa (ovviamente senza vittorie), l’ultimo nel 1999.

In superG la situazione è fluida: da sette gare, cioè dall’inizio della scorsa stagione, si impongono sempre atlete diverse, ovvero Rebensburg (oggi ritirata), Goggia, Shiffrin, Brignone, Corinne Suter, Ortlieb e Ledecka. Anche per l’Italia c’è una striscia interessante di podi: negli ultimi nove superG, cioè dal secondo posto di Sofia Goggia a Garmisch 2019, le azzurre hanno conquistato la bellezza di 10 podi (mancando il piazzamento tra le tre solo a Garmisch 2020), con quattro atlete diverse, Goggia, Brignone, Delago, Bassino, e due vittorie, con Goggia e Brignone tra St. Moritz e Sochi nella scorsa stagione. Brignone e Goggia hanno conquistato finora 3 superG a testa in Coppa, e la primatista di vittorie nella disciplina, per l’Italia, è Karen Putzer a quota 4. Possono raggiungerla già domenica prossima, posto che saranno in tante ad ambire alla vittoria, da Gut a Ledecka, da Suter a Tippler, passando per norvegesi e, naturalmente, italiane. La discesa è prevista sabato 9 gennaio 2011 alle 11.45, il superG domenica 10 alle 10.30.

Ricordiamo che le convocate azzurre per la tappa sono Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Laura Pirovano, non è presente invece Verena Gasslitter, oltre alla convalescente Nicol Delago. La classifica di superG vede al comando Ledecka con 100 punti davanti a Suter con 80, Brignone con 60 e Bassino con 50, quella di discesa vede appaiate Suter e Goggia a quota 180 punti seguite da Johnson a 120.

Foto: Lapresse