Sci alpino, perché Marta Bassino non ha disputato la prima prova a Crans Montana

Nell’eccellente prima prova della discesa libera di Crans Montana, almeno a livello italiano, manca soltanto un nome, particolarmente pesante: quello di Marta Bassino, che non è scesa sulla neve oggi.

Il motivo è in realtà presto detto: la piemontese era ancora in viaggio, e dunque la scelta di concerto con gli allenatori è stata quella di non farle disputare la discesa odierna, confidando in quella valida per la seconda prova, in programma domani.

A proposito delle due discese di venerdì e sabato, fatta salva la certezza di esserci domenica in superG, per l’azzurra si pone il dilemma della disputa di una o entrambe le competizioni in terra elvetica.

La questione, in sostanza, è una: se dovesse arrivare nella parte alta della classifica il venerdì (sostanzialmente nelle prime sette posizioni), allora si ripeterebbe la presenza il sabato, altrimenti l’appuntamento sarebbe direttamente per domenica. Ma attenzione: se domani, per qualsiasi motivo, non si potesse fare la seconda prova, allora Bassino non potrebbe disputare nessuna delle due. Eventualità, questa, comunque decisamente ridotta nelle probabilità viste le previsioni meteo.

Foto: LaPresse