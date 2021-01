Salto con gli sci, la Norvegia si aggiudica la gara a squadre maschile di Lahti. Sul podio anche Polonia e Germania

La Norvegia fa la voce grossa a Lahti, rispetta il pronostico della vigilia e si aggiudica il successo nella gara a squadre maschile valevole per l’undicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2020-2021 di salto con gli sci. Il quartetto norge formato da Marius Lindvik, Daniel Andre Tande, Robert Johansson e Halvor Egner Granerud ha avuto la meglio dimostrando una maggiore compattezza di squadra (in termini prestazionali) rispetto alla concorrenza, rischiando però di dilapidare tutto il vantaggio proprio in extremis con un salto molto difficile da parte del leader tecnico della formazione.

Granerud, dopo aver impressionato positivamente nella prima serie con una prova a dir poco strepitosa, ha infatti pasticciato un po’ nella seconda manche – anche a causa di un pizzico di sfortuna legata al vento – completando comunque l’opera con appena 5.9 punti di margine sui primi inseguitori della Polonia. Piotr Zyla, Andrzej Stekala, Kamil Stoch e Dawid Kubacki hanno disputato una competizione di primo piano specialmente nella seconda metà di gara, consolidando un posto sul podio e scavalcando progressivamente i tedeschi grazie ad una notevole continuità di rendimento nel corso delle varie rotazioni.

Terzo posto finale a 9.8 punti dalla vetta per la Germania, capace comunque di difendere l’ultimo gradino del podio odierno grazie ad un fantastico Karl Geiger autore del miglior punteggio complessivo personale tra le due serie. Pius Paschke, Martin Hamann e Markus Eisenbichler non sono invece stati in grado di tenere mediamente il passo dei propri avversari principali nelle rispettive rotazioni. Fuori dalla top3 una discreta Austria, quarta a 21.2 punti dalla testa con un grande Stefan Kraft insieme a Michael Hayboeck, Phillip Aschenwald e Daniel Huber. Molto più lontani tutti gli altri Paesi, con Giappone e Slovenia staccati rispettivamente di 66.9 e 86.2 punti dal primo posto della Norvegia. Assente l’Italia, che ha deciso di saltare l’intera tappa finnica.

Foto: Lapresse