Rugby, Pro 14: Benetton Treviso e Zebre, arriva il derby più atteso

Parte domani, sabato 2 gennaio, il 2021 di Benetton Treviso e Zebre e inizia allo Stadio Monigo con il primo derby italiano della stagione nel Guinness Pro 14. Un appuntamento come sempre molto sentito, ma che quest’anno è particolarmente atteso anche per il derby saltato per positività al Covid una settimana fa.

Le due squadre italiane sono attualmente ultime nelle rispettive conference, con le Zebre che hanno ottenuto una vittoria in otto partite, mentre i veneti sono ancora alla ricerca del primo successo, con un match in meno giocato rispetto ai bianconeri. Ma entrambe arrivano da un esordio in Challenge Cup convincente.

Le Zebre, infatti, hanno pareggiato nel primo match contro Bayonne, ma poi si sono imposte di misura in casa di Brive. Treviso, invece, ha espugnato nettamente il campo dello Stade Français a Parigi, prima di venir costretta a cedere 28-0 a tavolino contro Agen a causa delle positività al Covid di alcuni giocatori.

Proprio il Covid ha obbligato le due squadre a rinviare il derby di una settimana fa, con la Benetton Treviso che aveva una rosa contata tra positivi e infortunati. Pericolo rientrato e domani Kieran Crowley avrà a disposizione buona parte della rosa in un match che Treviso deve assolutamente far suo per mettersi alle spalle un 2020 da dimenticare.

Le Zebre, invece, forti degli ultimi risultati si presentano a Monigo forse per la prima volta da favorite e Canna e compagni puntano al successo per allungare la striscia di risultati positivi, per salire in classifica in Pro 14 e per arrivare alla seconda fase di Challenge Cup con la consapevolezza di poter arrivare ai quarti di finale.

Foto: Massimiliano Carnabuci – LPS