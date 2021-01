A poche settimane dall’inizio dell’edizione 2021 del Mondiale Rally, Richard Millener spende parole di elogio per l’ACI Monza Rally. L’inedito evento che ha chiuso il WRC 2020 ha riscosso molto successo da parte degli addetti ai lavori che vorrebbero confermarlo nel prossimo campionato.

Ricordiamo che al momento la manifestazione brianzola è inserita nei programmi del Mondiale come corsa di riserva. La cancellazione del Rally di Svezia in seguito all’emergenza sanitaria lascia la possibilità di rivedere i protagonisti del WRC nel tempio della velocità anche il prossimo anno, magari con il pubblico sulle gradinate.

La FIA non ha ancora reso noto quale sarà lo Stato in cui verrà recuperato l’appuntamento svedese, originariamente previsto come secondo atto della stagione.

Dopo l’approvazione di Andrea Adamo, boss di Hyundai Motorsport, anche il britannico Richard Millener vorrebbe rivedere il Rally di Monza in calendario.

Il team principal di M-Sport (Ford) ha dichiarato al sito DirtFish: “In termini di coinvolgimento dei tifosi, un rally come quello che ha chiuso la stagione è un goal sicuro. Possiamo imparare molto dall’ACI Rally Monza 2020. Come tutti i circuiti di F1, il tempio della velocità ha moltissimi aree dedicate per il coinvolgimento dei fan. Abbiamo l’opportunità di utilizzare questa grande infrastruttura. Immaginate la gente assiepata sotto il podio come accade per la massima formula. Potrebbero esserci migliaia di persone a guardare. Sarebbe fantastico, potremmo raggiungere città come Milano”

L’ACI Monza Rally, a differenza delle previsioni, si è mostrata una prova molto faticosa che, secondo l’inglese, ha dei margini di miglioramento. Millener ha spiegato : “Quando abbiamo l’occasione di avere delle prove speciali così belle con strade di montagna è un peccato non utilizzarle. Opterei per svolgere il venerdì il sabato e poi tutte le sere una prova su pista”.

Foto: AciRallyMonza