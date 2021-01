Qualificazioni Australian Open 2021: Lorenzo Musetti si ferma al primo turno, sconfitto in rimonta da Van De Zandschulp 

Si ferma al primo turno l’avventura di Lorenzo Musetti nelle qualificazioni degli Australian Open. L’azzurro perde 3-6 6-1 6-4 contro il neerlandese Bostic Van De Zandschulp. Una sconfitta inattesa per il 18enne nativo di Carrara che partiva favorito ma della quale potrà fare tesoro. Nel percorso di crescita di un giocatore di grande talento come il numero 129 del ranking un inciampo, in particolare quando si deve gestire la pressione, è più che comprensibile e giustificabile.

Musetti parte bene nel primo set gestendo con grande tranquillità i propri turni al servizio, così come d’altra parte riesce a fare anche Van De Zandschulp (2-2). Nel sesto game il giovane azzurro sale in cattedra sfruttando le sconfinate potenzialità del suo rovescio e lascia a zero l’avversario trovando il break (4-2). Nel nono gioco il 18enne nativo di Carrara si trova costretto ad annullare una palla break, prima di chiudere sul 6-3.

Il neerlandese alza il ritmo, sfruttando anche qualche errore di troppo di Musetti, per piazzare il break in avvio di secondo set (0-2). Il servizio perso dall’azzurro influisce anche sulla qualità del suo gioco che cala drasticamente, si fa trovare pronto Van De Zandschulp che strappa nuovamente il servizio al tennista italiano allungando sullo 0-4. Il match diventa aperto e molto avvincente. Il numero 129 del ranking trova il break lasciando a zero l’avversario prima di subire l’immediato contro break che di fatto mette fine al set (1-5). Il neerlandese chiude senza problemi sul 6-1.

In avvio di terzo set il nastro beffa Musetti che si innervosisce, subisce il break e va sotto 1-2. Ovviamente l’azzurro non proprio lucidissimo in certe scelte, rischia di perdere il punto al servizio nel quinto gioco ma reagisce bene al momento di difficoltà e annulla la palla break rimanendo in scia (2-3). La fase centrale del terzo set non regala particolari sussulti. Il giovane azzurro prova con una fiammata nel finale a riacciuffare il neerlandese ma è costretto ad arrendersi 6-4.

Le statistiche raccontano un match abbastanza equilibrato nel quale ha fatto la differenza la gestione dei momenti chiave. Musetti ha messo in campo il 69% delle prime, contro il 54% dell’avversario ma ha ottenuto solo il 50% dei punti a differenza del 78% del neerlandese.

