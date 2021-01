Prada Cup: Luna Rossa estremamente solida con vento leggero, ma serve un passo avanti con brezza sostenuta

Il primo weekend di regate della Prada Cup 2021 è andato in archivio con un poker di successi da parte di Ineos Team Uk, ancora imbattuto a metà della fase a gironi delle Challenger Series valevoli per la qualificazione alle Finali della 36ma Coppa America di vela. Luna Rossa Prada Pirelli occupa la seconda posizione in classifica a quota 2 punti, ma può ancora raggiungere il primo posto del raggruppamento battendo i britannici nelle prossime due sfide in programma. Gli statunitensi di American Magic sono ancora fermi a 0 punti senza vittorie all’attivo dopo quattro sfide, inoltre non potranno più gareggiare da qui al termine della fase a gironi per riparare Patriot in seguito ai danni riportati per il naufragio di ieri.

La formazione a stelle e strisce guidata dallo skipper Terry Hutchinson aveva comunque fatto molta fatica a tenere il passo degli avversari specialmente con vento medio-leggero, mentre nel match di ieri con Luna Rossa aveva dimostrato di potersi esprimere al meglio con brezza molto sostenuta prima della scuffia. Alla luce dei problemi di Patriot, si profila a questo punto un duello testa a testa tra italiani e inglesi per il successo della Prada Cup, con Ineos Team UK timonato da un ispiratissimo Ben Ainslie capace di portare a casa sinora 4 vittorie su 4 in condizioni variabili. Il team azzurro può ancora contare su un buon vantaggio prestazionale con vento inferiore ai 12 nodi, ma saranno le ultime due regate di Round Robin a darci forse le ultime risposte.

Ricordiamo che la squadra con il miglior punteggio a fine Round Robin verrà promossa automaticamente alla finale delle Challenger Series, mentre secondi e terzi classificati disputeranno una semifinale al meglio delle sette regate (chi ne vince quattro avanza). La vincente della semifinale raggiungerà il primo classificato della fase a gironi nell’atto conclusivo della Prada Cup, una serie finale che si svolgerà su un massimo di tredici regate (chi arriva a 7 punti, vince la serie) decretando il Challenger ufficiale per l’America’s Cup 2021 contro il Defender Emirates Team New Zealand.

Foto: Press Luna Rossa