Prada Cup, American Magic verso il forfait per le prossime regate. Patriot danneggiata, si punta alle semifinali

Signore e Signori, il primo fine settimana di regate della Prada Cup 2021 è andato in archivio e sul “tavolo da gioco” Ineos Team Uk ha servito il suo poker. Alla fine della fiera i britannici sono imbattuti a metà della fase a gironi delle Challengers Series, valide per la qualificazione alle Finali della 36ma edizione dell’America’s Cup contro i campioni in carica di Emirates Team New Zealand.

Allo stato attuale delle cose Luna Rossa Prada Pirelli è in seconda posizione nella graduatoria con due punti e ha l’opportunità di centrare il primato. Per gli statunitensi di American Magic la situazione è complicata, fermi a 0 punti e senza vittorie all’attivo.

CALENDARIO SECONDA FASE ROUND ROBIN PRADA CUP 2021

VENERDÌ 22 GENNAIO:

3.00 Ineos Uk vs American Magic

A seguire Luna Rossa vs Ineos Uk

SABATO 23 GENNAIO:

3.00 American Magic vs Luna Rossa

A seguire American Magic vs Ineos Uk

DOMENICA 24 GENNAIO:

3.00 Ineos Uk vs Luna Rossa

A seguire Luna Rossa vs American Magic

AC75 statunitense in una situazione difficile anche per quanto accaduto nell’ultima regata contro Luna Rossa, ricordando lo schianto in acqua quando sembrava che il successo fosse ormai cosa acquisita. La barca ha rischiato seriamente di inabissarsi nella baia di Auckland, ma fortunatamente è stato possibile evitare ciò.

Tuttavia i danni sono importanti sia dal punto di vista strutturale che da quello dell’elettronica. L’enorme falla poco davanti al foil di sinistra balza immediatamente agli occhi. Secondo le ricostruzioni, potrebbe essere stata causata da una batteria, sganciatasi dalla sua locazione originaria e andata a sfondare letteralmente lo scafo. In questo contesto, American Magic rischia di saltare le regate del prossimo fine settimana, ovvero quelle che che chiudono questa prima fase della Prada Cup. Venerdì 22 gennaio, in particolare, è prevista la sfida contro Ineos (ore 03.00 italiane) e sarà una vera e propria corsa contro il tempo.

Qualora gli statunitensi non fossero della partita nel weekend del 22-24 gennaio, Luna Rossa e Ineos si contenderebbero il primato del gruppo e nel caso in cui l’equipaggio italiano battesse in due circostanze quello britannico potrebbe qualificarsi per la Finale della Prada Cup 2021 prevista dal 13 al 22 febbraio, mentre American Magic si giocherà il pass per l’atto conclusivo nelle semifinali in programma dal 29 gennaio al 2 febbraio contro una tra la barca italiana e quella del Regno Unito.

LUNA ROSSA VA IN FINALE DI PRADA CUP SE…LE COMBINAZIONI

Vince le quattro regate rimanenti, due con Ineos UK e due con American Magic.

Vince due regate con Ineos ed una con American Magic, ma Ineos deve perdere almeno una regata con gli americani.

Foto: Luna Rossa Presse