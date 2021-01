Prada Cup, l’ultima regata tra Luna Rossa ed Ineos potrebbe non disputarsi. Tutti gli scenari

Cambia decisamente il quadro della situazione in vista della chiosa della prima fase della Prada Cup 2021, competizione che ci dirà chi sarà la sfidante di Emirates Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. La scuffiata dell’AC75 di American Magic ha avuto conseguenze importanti sullo scafo americano e quindi niente regate per la barca degli States e l’obiettivo sarà quello di essere nelle semifinali della rassegna dal 29 gennaio al 2 febbraio (al meglio delle 7 regate, vince chi ne conquista quattro).

Due quindi saranno i contendenti a giocarsi l’accesso alla Finale della competizione citata (13-22 febbraio), ovvero Luna Rossa e Ineos Uk. La barca britannica, fino a questo momento, ha sempre vinto e si trova in una condizione di classifica molto favorevole. La crescita dal punto di vista tecnico, rispetto a quanto si era visto a dicembre, è evidente e pertanto i favori del pronostico spettano a Ben Ainslie e soci. Visto quanto è accaduto, le due sfide andranno in scena sabato 23 e domenica 24 gennaio, mentre non si regaterà venerdì 22.

Quali saranno gli scenari? Tenuto conto della graduatoria, a Ineos basterà vincere la regata di sabato per chiudere la partita per il primato e rendere ininfluente poi l’altra sfida contro Luna Rossa nel giorno successivo. In questo caso i due team potranno scegliere se competere o meno domenica. Pertanto, l’equipaggio italiano per poter staccare il biglietto per l’atto conclusivo non potrà far altro che vincere entrambe le prove contro i britannici. Giova ricordare, da regolamento, che dopo le regate menzionate ci sarà anche una sorta di “prova fantasma” contro American Magic. In altre parole, la regata verrà sospesa pochi minuti dopo la partenza al fine di rendere ufficiale l’assegnazione del punto.

Foto: Luna Rossa Press