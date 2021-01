Prada Cup, le previsioni meteo delle prime regate. Luna Rossa sorride: previsto vento leggero

Luna Rossa è ormai pronta per la prima battaglia in acqua: stanotte (ore 03.00 italiane) l’imbarcazione tricolore sarà impegnata nella sua prima regata della Prada Cup, competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. James Spithill, Francesco Bruni e compagni esordiranno contro Ineos Uk, dopo che i britannici avranno aperto le danze contro gli statunitensi di American Magic. C’è grande attesa per il debutto della barca italiana nella baia di Auckland, inizierà un weekend intensissimo che prevederà poi altre tre regate tra sabato e domenica (due contro gli americani, una contro Ineos).

Stiamo parlando del trofeo sportivo più antico al mondo, condizionato inevitabilmente dal vento e dalle condizioni meteo visto che si ha a che fare con la vela in un ambiente naturale. Le previsioni meteo vanno dunque guardate con scrupolosa attenzione e Luna Rossa ha analizzato il cielo per i prossimi tre giorni. Si parla di bel tempo per venerdì e sabato, con temperature attorno ai 30 °C e venti medio-leggeri da ovest/sud-ovest. Sono condizioni ideali per il team italiano, perché al momento si trova meglio con brezze non esagerate: dovremmo aggirarci tra gli 8 e i 12 nodi. Per quanto riguarda domenica, invece, c’è un fronte nuvoloso che dovrebbe arrivare su Auckland nella mattinata e potrebbe portare anche un po’ di pioggia. Il fronte da ovest lascia ancora qualche incertezza sulle condizioni, Luna Rossa non si è pronunciata in merito e attende lo sviluppo della situazione.

Foto: Luna Rossa Press