Luna Rossa ha battagliato alla pari con Ineos Uk per l’intera regata andata in scena durante la notte nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). L’imbarcazione italiana se l’è giocata con i britannici durante i sei tratti (tre di bolina e altrettanti di poppa), ha tentato il tutto per tutto in questo appuntamento decisivo nel round robin di Prada Cup, ma alla fine si è dovuta arrendere a Ben Ainslie e compagni. Luna Rossa era avanti anche di una ventina di secondi a metà gara, poi gli avversari hanno rimontato e si è arrivati all’ultima virata con appena due secondi di vantaggio in favore dei britannici.

A quel punto la barca sponsorizzata da Prada e Pirelli ha sperato in una rimonta nel tratto conclusivo con vento a favore, ha recuperato alcuni metri ed è andata a un incrocio cruciale con i rivali a poche centinaia di metri dal traguardo. Incrocio che purtroppo non ha sorriso a Luna Rossa, rimasta dietro a Ineos Uk e costretta così a disputare la semifinale di Prada Cup contro American Magic (Ben Ainslie e compagni sono invece volati direttamente all’atto conclusivo della competizione che designa lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup).

James Spithill ha protestato e si aspettava una penalità ai danni dei britannici, che però la giuria ha deciso di non infliggere. Ineos Uk festeggia la vittoria, ma il timoniere dell’equipaggio italiano è stato molto chiaro nelle dichiarazioni rilasciate al termine della regata e ha spiegato perché si aspettava una sanzione agli avversari: “L’ultimo incrocio? Non avevamo spazio, andavamo a 45 nodi e abbiamo dovuto evitarli, quindi sono sorpreso dalla decisione dei giudici (di non penalizzare Ineos, ndr)”.

Siamo nell’arbitrarietà pura, paragonabile quasi a un calcio di rigore molto dubbio: se ne può parlare a lungo, ma intanto il verdetto è ufficiale e Luna Rossa incamera la terza sconfitta nel giro di una settimana contro la barca timonata dal quattro volte Campione Olimpico e ora si gioca tutto contro gli statunitensi il prossimo fine settimana (semifinale al meglio delle sette regate, passa chi ne vince quattro).

Foto: Luna Rossa Press