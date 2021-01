Prada Cup, i risultati, gli intermedi e i distacchi delle regate del 15 gennaio. Luna Rossa vicina a Ineos

Dopo una lunga attesa, ha preso il via quest’oggi, a partire dalle 03.00 italiane, la Prada Cup 2021, la competizione dalla quale verrà fuori l’equipaggio sfidante i campioni di Team New Zealand di questa edizione 2021 dell’America’s Cup.

Il golfo di Hauraki a Auckland stato e sarà protagonista nelle sfide tra le acque neozelandesi. Gli AC75 hanno colpito l’attenzione di tutti per le le velocità raggiunte (fino a 50 nodi) e oggi ne abbiamo avuto un primo assaggio con le prime due regate del Round Robin I. Il format sarà caratterizzato da un totale di quattro Round Robin di tre prove ciascuno e andrà in Finale la formazione con il punteggio più alto. I secondi e i terzi classificati, invece, si giocheranno le loro chance per essere parte dell’atto conclusivo della Prada Cup in un confronto al meglio delle sette prove. La Finale, invece, si terrà su un massimo di 13 regate.

In questa prima uscita, dunque, Ineos Team UK, American Magic e Luna Rossa hanno svelato alcune delle loro carte. I britannici, su un campo regata con vento che variava da 10 a 14 nodi, si sono trovati nelle condizioni migliori per esprimere le proprie qualità e l’hanno dimostrato battendo nettamente l’equipaggio americano e precedendo quello italiano. Nell’ultima regata, però, Luna Rossa ha tenuto botta a Ineos, andando particolarmente bene nell’ultimo lato di bolina. Questo può far sorridere in casa Italia, pensando soprattutto alle previsioni che annunciano condizioni ventose più favorevoli. Di seguito le classifiche e i rilevamenti cronometrici:

CLASSIFICA INTERTEMPI INEOS TEAM UK-AMERICAN MAGIC

Ineos Team Uk batte American Magic +1’20” in 23’13”

Bolina 1 GBR +6″

Poppa 1 GBR +19″

Bolina 2 GBR +47″

Poppa 2 GBR +1’08”

Bolina 3 GBR +1’08”

Arrivo GBR +1’20”

CLASSIFICA INTERTEMPI INEOS TEAM UK-LUNA ROSSA

Ineos Team Uk batte Luna Rossa +0’28” in 25’13”

Bolina 1 GBR +15″

Poppa 1 GBR +22″

Bolina 2 GBR +23″

Poppa 2 GBR +23″

Bolina 3 GBR +13″

Arrivo GBR +28″

CLASSIFICA DOPO LA PRIMA GIORNATA – PRADA CUP 2021

Ineos Team UK) 2-0

Luna Rossa Prada Pirelli 0-1

American Magic 0-1

LA GUIDA COMPLETA DELL’AMERICA’S CUP 2021 DI OA SPORT

Foto: Press Luna Rossa