Luna Rossa ha incassato la prima sconfitta nella Prada Cup di vela in corso di svolgimento ad Auckland (Nuova Zelanda). Decisiva si è rivelata la partenza: i britannici di Ineos Team UK si sono portati subito al comando, non concedendo poi all’imbarcazione tricolore la minima chance per mettere in atto un sorpasso.

Va detto che il Prada Team Pirelli ha mostrato uno spunto veloce molto interessante, almeno equivalente a quello di Britannia. In particolare Luna Rossa è piaciuta per come ha gestito la bolina. Nulla è perduto dunque, anche se la prossima sfida contro American Magic rappresenta già una sorta di spartiacque per ambire alla qualificazione diretta per la finale della Prada Cup.

La compagine di Patrizio Bertelli è l’unica a schierare due timonieri. Al fianco della leggenda James Spithill figura anche Francesco Bruni, che ha commentato l’esordio odierno in Nuova Zelanda: “Purtroppo è stata una regata persa in partenza. Con una manovra diversa sicuramente avremmo dato battaglia. Gli inglesi sono stati bravi a tenere la testa della regata. Abbiamo aspettato un loro errore, ma non c’è stato. Noi, invece, ne abbiamo commessi un paio ai gate di bolina, che ci hanno fatto perdere diversi metri. Devo dire che Ben (Ainslie, ndr) e tutti i ragazzi del team hanno dimostrato di essere molto competitivi. Domani abbiamo previsioni di vento un po’ più leggero, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Sono tutti team molto forti e noi dobbiamo fare tutto bene per poter vincere“.

Luna Rossa resta dunque molto sicura dei propri mezzi. Di certo Ineos inizia a fare paura, e non poco. Il team d’Oltremanica non solo a colmato il gap in termini di prestazioni, ma può fregiarsi di un vero e proprio mito della vela come Ben Ainslie, vincitore di ben quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi. Il cammino verso l’atto conclusivo della Prada Cup è lunghissimo e non sono esclusi ribaltoni nei prossimi giorni.

