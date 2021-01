Prada Cup, come rivedere in tv le regate di oggi. Orari, programma, differite e repliche su Sky e RAI

Signore e signori si alzi il sipario. L’America’s Cup, il trofeo più antico del mondo sarà l’oggetto del desiderio. Quest’oggi ha preso il via la Prada Cup, vale a dire la competizione che ci dirà chi sarà la sfida dei campioni di Team New Zealand nel match race più atteso, alla conquista della “vecchia brocca”.

Il golfo di Hauraki a Auckland (Nuova Zelanda) è stato e sarà teatro di sfide appassionanti fino al 22 febbraio con protagonisti i tre Challenger Luna Rossa Prada Pirelli (che è anche Challenger of Record), American Magic ed Ineos Team UK. Il format prevede quattro Round Robin complessivi di tre regate ciascuno, che promuoveranno in Finale il team con il punteggio più alto. I secondi e i terzi classificati si giocheranno il pass per l’atto conclusivo in una semifinale al meglio delle sette prove (chi ne vince quattro vince), mentre la Finale citata si terrà su un massimo di 13 regate (chi arriva a 7 punti, si aggiudica la serie) e si aggiudicherà la Prada Cup, affrontando dal 6 marzo il Defender Emirates Team New Zealand nella sfida che metterà in palio per l’appunto l’America’s Cup. Un confronto al meglio delle tredici prove (l’ultima regata eventuale è prevista il 21 marzo) e anche in questo caso il primo equipaggio in grado di raggiungere quota 7 punti conquisterà lo scettro dei mari.

Venendo all’attualità, due le regate che sono andate in scena quest’oggi nel Round Robin 1 a partire dalle 03.00 italiane: American Magic vs Ineos Team Uk e Ineos Team Uk vs Luna Rossa Challenge. Non avete avuto modo di seguire per un orario poco comodo? Nessun problema, si avrà modo di recuperare con la programmazione che offre diverse chance agli appassionati di seguire quanto accaduto in questo day-1 a Auckland.

IL PROGRAMMA DI REPLICHE E DIFFERITE DELLA PRADA CUP 2021 (15 GENNAIO)

La Prada Cup 2021 gode della copertura di RaiSport e di Sky Sport con un programma di repliche previste in differita rispetto alla diretta, ovviamente, nel corso di questa giornata. Attivi i servizi streaming con RaiPlay, Sky Go e Now Tv (per gli abbonati Sky) a essere i riferimenti da annotare. Di seguito la programmazione:

La programmazione su Sky Sport

Sky Sport Uno (canale 201) – Repliche day-1

ore 9.05-11.00

ore 14.00-16.00

Sky Sport 36ma Americas’Cup (canale 205) – Repliche day-1

ore 12.00-14.00

ore 16.00-18.00

ore 21.00-23.00

La programmazione sulla Rai

RaiSport – Repliche day-1

ore 11.00-12.00

ore 18.55-20.55

Foto: Press Luna Rossa