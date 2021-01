Prada Cup 2021, a che ora gareggia Luna Rossa: programma, orari, tv, streaming RAI e Sky 16 gennaio

Dopo l’esordio amaro contro il Team Ineos Uk, l’equipaggio di Luna Rossa è già proiettato verso la prossima sfida contro American Magic. Per il Challenger italiano il primo match ha messo in luce qualche problemino a livello di strategia ma nel complesso un buon rendimento della barca. Va da sé che la sfida contro gli americani sarà molto importante anche perchè l’equipaggio inglese è già a quota due punti e quindi c’è bisogno di un successo per accorciare le distanze.

Luna Rossa tornerà in acqua sabato 16 gennaio (ore 3 della notte in Italia) contro American Magic per la seconda regata del suo Round Robin di Prada Cup, che verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming dell’evento sarà disponibile su Rai Play e Sky Go. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta notturna integrale della manifestazione con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del percorso di Luna Rossa Prada Pirelli in Coppa America.

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA PRADA CUP 2021

SABATO 16 GENNAIO:

03.00 Luna Rossa vs American Magic (diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno, live streaming su Rai Play e Sky Go)

A seguire Ineos Uk vs American Magic (diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno, live streaming su Rai Play e Sky Go)

Foto: Luna Rossa Press