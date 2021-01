Troppa incertezza, troppo stallo. I danzatori Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, fuoriclasse assoluti del pattinaggio di figura, non saranno della partita ai Campionati Mondiali 2021, attualmente previsti a Stoccolma (Svezia) dal 22 al 28 marzo 2021. La notizia ufficiale è stata diffusa dalla Federazione francese tramite un comunicato diramato nel pomeriggio di martedì 19 gennaio.

I detentori del titolo iridato hanno deciso di non prendere parte all’evento a causa della situazione creatasi negli ultimi dieci mesi, privi di competizioni e rallentati da allenamenti ridotti dall’emergenza sanitaria: “Non abbiamo mai vissuto un periodo così lungo senza gare – ha detto Guillaume – Le cancellazioni a cascata hanno creato un clima di incertezza e dubbio difficile da gestire per tutti i migliori atleti. Essendo ancora solo ipotetico lo svolgimento dei Mondiali noi abbiamo bisogno di un obiettivo più solido, più concreto. Le Olimpiadi del 2022 sono quindi la nostra priorità e faremo di tutto con la nostra squadra e la Federazione per prepararle nelle migliori condizioni possibili“.

Gabriella ha infine posto l’accento sulle difficoltà emotive affrontate nell’ultimo periodo: “Abbiamo attraversato diverse fasi emotive durante questi mesi e avevamo bisogno di rivedere i nostri obiettivi per creare una nuova dinamica. Vogliamo mettere tutte le energie dalla nostra parte per la prossima stagione, sperando che il prossimo settembre si realizzino le condizioni per una normale ripresa degli eventi sportivi. Non vediamo l’ora di tornare sul ghiaccio, con le gare e il pubblico“.





Foto: Colombo Pier