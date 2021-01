Pallanuoto femminile, Preolimpico 2021: i risultati del 20 gennaio. Larghe vittorie per Ungheria e Grecia

Da ieri Trieste è la sede del Preolimpico femminile di pallanuoto: si giocherà infatti fino a domenica 24 gennaio, ma sarà nelle semifinali di sabato che saranno messi in palio gli ultimi due posti per Tokyo. Dopo la prima fase a gironi, tutte le squadre passeranno alla fase ad eliminazione diretta.

Nel Girone B goleada dell’Ungheria sul Kazakistan per 23-6, risultato importante in ottica differenza reti, dato che la Grecia supera per 20-1 Israele, ma il team ellenico domani avrà bisogno di un successo per vincere il raggruppamento. Nel Girone A bella prestazione del Setterosa: l’Italia ferma sul 7-7 i Paesi Bassi, mentre in serata la Francia supera per 17-9 la Slovacchia. Per il primato domani i Paesi Bassi dovranno superare con 14 gol di scarto la Francia.

RISULTATI ODIERNI FASE A GIRONI PREOLIMPICO PALLANUOTO FEMMINILE

2a giornata (20 gennaio)

Ungheria-Kazakistan 23-6

Grecia-Israele 20-1

Paesi Bassi-Italia 7-7

Francia-Slovacchia 17-9

TABELLINI

UNGHERIA-KAZAKISTAN 23-6 (7-2, 6-3, 5-1, 5-0)

Ungheria: Gangl, Szilagyi 2 (1 rig.), V. Valyi 1 (rig.), Gurisatti 4, Szücs, Parkes 2, Illes, Keszthelyi 9, Leimeter 3 (1 rig.), Gyongyossy 1, Rybanska, Garda 1, Magyari. All. Biro.

Kazakistan: Zharkimbayeva, Pochinok, Akilbayeva, Turova 1, Yeremina 1, Roga 2 (1 rig.), Novikova, Muravyeva, Shapovalova, Khritankova, Rakhmanova, Murataliyeva 2, Alibayeva. All. Naurazbekov.

GRECIA-ISRAELE 20-1 (7-0, 3-0, 5-1, 5-0)

Grecia: C. Diamantopolou, Tsoukala 4 (1 rig.), Tricha, Eleftheriadou 2, M. Plevritou 1, Xenaki 4 (1 rig.), Ninou, Patra, Kotsia, V. Plevritou, E. Plevritou 7, Myrioketalifaki 2, Stamatopoulou. All. Lorantos.

Israele: Peres, Yaacobi, Levi, Bogachenko, Noy, Futorian, Farkash, Menakerman, Tal, Sasover, Hochberg 1, Gazit, Geva. All. Mavrotas.

OLANDA-ITALIA 7-7 (2-1, 1-2, 3-3, 1-1)

Olanda: Koenders, Megens, D. Genee 1, Van der Sloot 1, Wolves, Stomphorst, B. Rogge 1, Sevenich, Keuning 1, Koolhaas 1, Van de Kraats 2, Sleeking, Willemsz. All. Havenga.

Italia: Gorlero, Tabani 2, Garibotti, Avegno, Queirolo, R. Aiello, Marletta 2, Bianconi, Giustini 1, Palmieri 1, Chiappini 1, Viacava, Sparano. All. Zizza.

FRANCIA-SLOVACCHIA 17-9 (5-2, 1-5, 6-1, 5-1)

Francia: Gaal, Millot 1, Fitaire, Bouloukbachi 1, Guillet 5 (2 rig.), Mahieu, Dhalluin 1, Heurtaux 1, E. Vernoux 4, Michaud, Deschampt 2, Radosavljevic 2, Counil. All. Bruzzo.

Slovacchia: Dvoranova, Kovacikova, Halocka 2, Kvasnicova, Kiernoszova, Sedlakova 1, Peckova 3, Kackova, Stankovianska 1, Majlathova, Katlovska 2, Kissova, Horvathova. All. Henkrich.

Foto: Marco Todaro LPS