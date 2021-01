Pallamano, Mondiali 2021: Germania-Capo Verde decisa a tavolino! Bene Danimarca e Spagna

Domenica densa di partite nei Mondiali di pallamano maschile 2021, che ha visto disputarsi match validi per la seconda giornata dei gruppi A, B, C, D, che hanno fatto registrare i primi verdetti, ma anche un clamoroso caso legato al covid, che potrebbe avere serie ripercussioni nel corso del torneo. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati girone per girone.

GRUPPO A: successo a tavolino per la Germania, a causa delle positività ai tamponi odierni della selezione di Capo Verde, che potrebbe addirittura non scendere più in campo nel corso della competizione, mentre l’Ungheria ha conquistato il passaggio del turno, superando 44-18 l’Uruguay.

GRUPPO B: pirotecnico pareggio per 32-32 tra Brasile e Tunisia, ha posto i sudamericani con in piede al main round, mentre la Spagna ha superato per 27-26 la Polonia, rilanciandosi in classifica.

GRUPPO C: vittoria sofferta per il Qatar, che si è innalzato in testa alla graduatoria, sconfiggendo 31-29 il Giappone, con una finalmente convincente Croazia che ha avuto la meglio su Angola per 28-20, grazie alle sei reti dell’ala destra Ivan Cupic.

GRUPPO D: tutto facile per la Danimarca, in scioltezza contro la Repubblica Democratica del Congo, chiudendo sul 39-29, e qualificandosi insieme all’Argentina, vittoriosa non senza fatica sul Bahrein per 24-21, trascinata da Ignacio Pizarro, vecchia conoscenza della pallamano italiana.

I risultati di giornata:

GRUPPO A

Germania-Capo Verde 10-0

Ungheria-Uruguay 44-18

GRUPPO B

Spagna-Polonia 27-26

Brasile-Tunisia 32-32

GRUPPO C

Qatar-Giappone 31-29

Croazia-Angola 28-20

GRUPPO D

Argentina-Bahrein 24-21

Danimarca-Congo 39-29

Le classifiche aggiornate:

GRUPPO A

Germania 4

Ungheria 4

Capo Verde 0

Uruguay 0

GRUPPO B

Spagna 3

Polonia 2

Brasile 2

Tunisia 1

GRUPPO C

Qatar 4

Croazia 3

Giappone 1

Angola 0

GRUPPO D

Argentina 4

Danimarca 4

Congo 0

Bahrein 0

Foto: Shutterstock