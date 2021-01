Pallamano, Mondiali 2021: esordio positivo per la Danimarca. Pari per Spagna e Croazia

Prosegue senza sosta l’edizione 2021 dei Mondiali di pallamano maschile, con la giornata odierna che ha visto disputarsi partite dei gironi A, B, C e D, con tutte le squadre impegnate che sono scese in campo almeno una volta dall’inizio del torneo. Andiamo ad analizzare dunque nel dettaglio tutti i risultati di venerdì 15 gennaio, raggruppamento per raggruppamento.

GRUPPO A: tutto facile per la Germania, che si è sbarazzata 43-14 dell’Uruguay, all’esordio assoluto nella manifestazione, grazie anche alle nove reti di Timo Kastening, mentre l’Ungheria ha avuto la meglio su un coriaceo Capo Verde per 34-27.

GRUPPO B: la sorpresa di giornata è rappresentata dal pareggio della Spagna, campione d’Europa in carica, che non è andata oltre il 29-29 contro il Brasile, rischiando la sconfitta fino alla sirena. Anche la Polonia ha sofferto non poco contro la Tunisia, compiendo l’allungo decisivo solamente nel secondo tempo, e chiudendo sul 30-28.

GRUPPO C: inizio negativo per la Croazia, che è andata in svantaggio anche di 4 reti contro il Giappone, salvandosi solamente sul 29-29, con la vetta della classifica occupata momentaneamente dal solo Qatar, giustiziere dell’Angola per 30-25, a seguito dell’ottima prestazione dell’ala sinistra Ahmad Madadi, autore di 8 centri.

GRUPPO D: due punti preziosi per la Danimarca, che pur senza le sue stelle, tenute a riposo in panchina, ha superato il Bahrain per 34-20, con l’Argentina che ha avuto la meglio sul Congo per il punteggio di 28-22, dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio 14-13.

