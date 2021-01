Pallamano, Mondiali 2021: favorite, outsider, possibili sorprese. Nessuna padrona designata, ma tante pretendenti

Il Mondiali di pallamano 2021 sono ancora ai nastri di partenza, ma hanno già un protagonista annunciato, il Covid-19, che sta rimescolando le carte proprio alla vigilia della manifestazione iridata. A causa delle leggi in vigore in Egitto, Paese ospitante, che prevedono la presenza di pubblico, alcuni giocatori stanno rinunciando alla propria partecipazione, soprattutto in casa Germania, costringendo i teutonici a fare a meno di alcuni nomi degni di nota, tra cui il pivot Patrick Wiencek, e con essi tante speranze di medaglia.

Anche la Danimarca campione in carica non è messa meglio, poichè dovrà lasciare a casa Rasmus Lauge, fermato da un infortunio, con la superstar Mikkel Hansen che sta avendo seri dubbi sul giocare di fronte al pubblico. Attenzione dunque alla Spagna, che appena dodici mesi fa ha conquistato gli Europei, davanti alla Croazia, priva per l’occasione di Igor Karacic. Da non sottovalutare anche la Norvegia, seconda nell’ultima rassegna, e trascinata dal fenomeno Sander Sagosen, che arriverà in Egitto quasi al completo, dovendo rinunciare solamente al mancino Magnus Rod, fermato da un problema alla spalla.

Due le possibili sorprese, che rispondono ai nomi di Svezia e Slovenia, profondamente rivoluzionate dall’ultima edizione, e che con un sorteggio favorevole hanno ottenuto anche un cammino più agevole in vista della fase finale, dove possono essere pericolose per chiunque.

