I Mondiali di pallamano 2021 procedono senza sosta, con la giornata odierna che ha visto disputarsi altre sei partite, valide per i gironi III e IV del main round, che hanno emesso alcuni verdetti, almeno per quanto riguarda chi non accederà ai quarti di finale. Andiamo dunque ad analizzare tutti i risultati di venerdì 22 gennaio.

GRUPPO III: è corsa a tre per due posti tra le migliori otto, con la Francia in vetta alla classifica con 8 punti, gli ultimi due conquistati contro l’Islanda per 28-26, mentre la Norvegia si è imposta sull’Algeria per 36-23, andando a quota sei punti insieme al Portogallo, giustiziere 33-29 della Svizzera, cui non è bastata una super prestazione di Andy Schmid.

GRUPPO IV: il big match tra Svezia e Slovenia ha lasciato in testa alla classifica gli scandinavi, pur senza condannare gli slavi, ancora in corsa dopo il 28-28 che ha chiuso la contesa, con l’Egitto padrone di casa che può continuare a sperare, dopo aver piegato anche la Bielorussia per 35-26, mentre la Russia ha eliminato la Macedonia del Nord, sconfiggendola per il punteggio di 32-20.

I risultati di giornata

GRUPPO III

Francia-Islanda 28-26

Norvegia-Algeria 36-23

Portogallo-Svizzera 33-29

GRUPPO IV

Russia-Macedonia del Nord 32-20

Egitto-Bielorussia 35-26

Slovenia-Svezia 28-28

Le classifiche aggiornate:

GRUPPO III: Francia 8, Norvegia e Portogallo 6, Islanda e Svizzera 2, Algeria 0

GRUPPO IV: Egitto e Svezia 6, Russia e Slovenia 5, Bielorussia 2, Macedonia del Nord 0

Foto: Shutterstock