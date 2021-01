LIVE Olimpia Milano-Pesaro, Serie A basket 2021 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di AX Armani Exchange Olimpia Milano-Carpegna Prosciutto Pesaro, match valido per la quattordicesima giornata di andata del campionato LBA Serie A 2020-2021.

L’Olimpia Milano di coach Ettore Messina inaugura il nuovo anno con la sfida al suo ex allenatore, Jasmin Repesa (da quest’anno alla guida della Carpegna), sulla panchina dell’Armani dal 2015 al 2017 e capace di conquistare uno Scudetto (2016), una Supercoppa (2016) e due Coppe Italia (2016, 2017). Milano è reduce dalla sconfitta di Eurolega contro il CSKA Mosca all’overtime (87-91). In campionato la squadra di Messina è salda in vetta con un record di 11-1 (unica sconfitta subita per mano di Brindisi, vice-leader con 9 vittorie e 3 sconfitte) e nell’ultimo turno ha avuto la meglio della Virtus Bologna nel match-clou della tredicesima giornata, 68-73 alla Virtus Segafredo Arena con 18 punti di Punter (top-scorer) e 16 a testa di Leday e Shields.

La Vuelle Pesaro occupa invece attualmente il settimo posto con un record di 6-6, la compagine marchigiana si trova a pari merito con Trento e i campioni d’Italia in carica della Reyer Venezia, in piena corsa per un posto alle Final Eight di Coppa Italia che si disputeranno proprio al Mediolanum Forum dall’11 al 14 febbraio. Pesaro è reduce dalla sconfitta in casa della Segafredo Bologna di mercoledì, valida per il recupero dell’ottava giornata, 100-80 dove tra le fila delle V Nere dopo Milos Teodosic (19 punti) il secondo miglior realizzatore del match è stato Marco Belinelli con 16 punti e 4 assist. Alla Carpegna non sono bastati i 15 punti e 8 assist di Justin Robinson, i 14 di Drell e i 13 di Cain.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Pesaro, match valido per la quattordicesima giornata di andata del campionato LBA Serie A 2020-2021. Si giocherà al Mediolanum Forum di Assago (Milano) con palla a due prevista per le ore 18.00, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

