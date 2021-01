Mike Tyson ha confermato ufficialmente che combatterà anche nel 2021. La grande icona della boxe contemporanea si era rimesso in gioco poco più di un mese fa, tornando sul ring a 54 anni suonati. A 15 stagioni di distanza dalla sua ultima apparizione agonistica, il ribattezzato Iron Mike si era rimesso i guantoni per disputare un incontro di esibizione contro l’altra grande icona Roy Jones Jr. (il match terminò con un salomonico pareggio). Il pugile statunitense ha fondato la Legends Only League, una lega in cui ex campioni di grandissimo livello daranno vita a eventi sportivi imperdibili.

In un’intervista concessa a Patrick Mouratoglou, il già Campione del Mondo dei pesi massimi ha dichiarato: “Voglio continuare a fare esibizioni pubbliche. La prossima volta andrà addirittura meglio dell’ evento contro Roy Jones. Mi sento bene sono in gran forma e ho ricevuto molte richieste da ex atleti che vogliono muoversi in esibizioni sotto la bandiera della Legends Only League“. Una possibile tournée in giro per il mondo sembra concretizzarsi sempre più, non mancano le richieste: tutti vogliono sfidare Mike Tyson.

L’Italia lo aspetta, Vincenzo Cantatore ha più volte dichiarato che è in contatto con i manager del pugile statunitense per una contesa al Colosseo il prossimo 17 giugno. Ovviamente il possibile match più suggestivo sarebbe quello contro Evander Holyfield, il terzo atto di una contesa che infiammò gli anni ’90 e che culminò col celeberrimo morso d’orecchio. Lo stesso Holyfield era stato molto chiaro poche settimane fa: “La terza sfida con Tyson deve realizzarsi perché tutti la vogliono. Non possiamo tirarci indietro è una questione di orgoglio e di responsabilità verso i nostri fan. Dico a Mike dunque di firmare il contratto al più presto. Il mondo sta aspettando la tua decisione e io sono pronto“.

Foto: Lapresse