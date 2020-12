Evander Holyfield invoca Mike Tyson: “Saliamo sul ring, il mondo lo vuole. È la nostra eredità”. Terzo match in vista?

Mike Tyson ed Evander Holyfield diederono vita a un epocale doppio confronto a metà degli anni ’90. La contesa tra i due pugili statunitensi scaldò il cuore di tutti gli appassionati della boxe e destò un enorme interesse a livello globale. All’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas andò in scena una battaglia campale in due atti, di cui si parla ancora adesso: il 9 novembre 1996 Evander Holyfield sconfisse Mike Tyson per ko tecnico nel corso dell’undicesimo round e vinse il Mondiale WBA dei pesi massimi; il 28 giugno 1997 spazio alla rivincita, diventata celebre per il clamoroso morso che Iron Mike diede all’orecchio del malcapitato Real Deal, venendo così squalificato. Sono passati più di due decenni e si è sempre parlato di un possibile terzo capitolo di questa saga che ha inevitabilmente segnato l’universo pugilistico.

Non se ne era mai fatto nulla. Mike Tyson è andato in calando e i suoi ultimi anni agonistici sono stati estremamente deludenti, tanto da ritirarsi dalle scene nel 2005. Holyfield unificò il titolo WBA con quello IBF, li perse contro Lennox Lewis e poi diede vita a una tripla contesa con John Ruiz. Tra il 2006 e il 2007 ebbe due chance iridate ma le perse entrambe, ritirandosi definitivamente nel 2011 con un successo. Qualcosa sembra però essersi riacceso nell’ultima settimana: sabato scorso Iron Mike è tornato sul ring a 54 anni suonati, si è reso protagonista di una bella esibizione contro Roy Jones Jr. (finita in parità) e Holyfield si è scaldato.

Loading...

Loading...

A 58 anni compiuti, Evander ha infatti parlato tramite il suo account Instagram ed è stato molto chiaro: “Saliamo sul ring ancora una volta. È ora di dare al mondo quello che vogliono veramente vedere. Questo match dobbiamo farlo, è la nostra eredità. Sabato scorso hai detto che eri pronto ad affrontarmi, quindi firma il contratto e sali sul ring, Tyson. Il mondo sta aspettando la tua risposta e io sono pronto“. Davvero è quello che tutto il mondo aspetta, staremo a vedere se verrà accettata la sfida. Ormai tutti vogliono affrontare Mike Tyson, anche il nostro Vincenzo Cantatore si è fatto avanti e ha proposto una contesa al Colosseo il prossimo 17 giugno.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse