LIVE Virtus Bologna-Brescia 89-90, Serie A basket in DIRETTA: colpo grosso dei lombardi, Bortolani top scorer!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.52 Chiudiamo qui la nostra Diretta Live. Grazie e buon proseguimento di serata!

21.50 L’MVP della serata è Giordani Bortolani: l’azzurro classe 2000 ha messo a segno ben 23 punti (career high) ed è stato assoluto protagonista, insieme a Dusan Ristic (21 punti). Alle V Nere non bastano i 23 punti di Marco Belinelli e i 17 (con 8 assist) di Milos Teodosic.

21.48 Sesta sconfitta interna per la Virtus Bologna, che al termine di una partita emozionante si arrende a Brescia per 89-90. Vittoria importante e meritata per la Leonessa, che è stata protagonista di un gran secondo quarto e poi ha saputo reagire alla grande alla rimonta emiliana: decisivo il canestro di David Moss a 3” dalla sirena.

FINALE: Virtus Bologna-Brescia 89-90

Palla persa da Teodosic! Le V Nere non riescono nemmeno a tirare, colpo grosso della Leonessa!

Timeout Virtus. 3” sul cronometro: gli emiliani devono segnare per vincere!

89-90 DAVIIIIID MOSSSSSSSS! Dopo la finta su Belinelli ecco il palleggio, arresto e tiro!

10” per l’ultimo attacco bresciano.

89-88 Vitali pesca Ristic, due punti comodi per il lungo della Germani.

89-86 2/2 di Belinelli in lunetta.

Palla meravigliosa di Teodosic, Belinelli non riesce a rovesciare in rete ma subisce il fallo.

Ultimo minuto del match.

87-86 TEODOSIC DA FUORICLASSE! Palleggio, arresto e tiro: +1 Virtus!

84-86 Ristic dalla media distanza! Germani di nuovo avanti, timeout Bologna.

Ultimi 2′ del match.

84-84 Kalinoski semina Teodosic e offre a Ristic la palla della parità.

84-82 WEEMS DA TREEE! +2 Virtus, ci attende un finale di fuoco!

81-82 Il 2/2 di Bortolani in lunetta riporta avanti la Leonessa.

81-80 Chery cattura un preziosissimo rimbalzo offensivo e offre a Bortolani, che non sbaglia.

81-78 Teodosic si riscatta subito in fase offensiva.

79-78 BORTOLANI SCATENATO! Il giovane azzurro sfida Teodosic e segna con l’appoggio al vetro.

79-76 2/2 di Ristic in lunetta.

79-74 Teodosic pesca Belinelli dietro l’arco, la tripla è a bersaglio!

76-74 Ricci subisce la stoppata di Ristic, ma ritrova il pallone e riporta avanti le V Nere.

74-74 Anche Chery dall’arco! PARITA’! Timeout Virtus.

74-71 BORTOLANI C’E’! Gran tripla del classe 2000, già 17 punti per lui.

74-68 MARKOVIC DI CLASSE! Mini-parziale di 5-0 per gli emiliani, che possono respirare.

71-68 Importante palleggio, arresto e tiro di Adams.

69-68 Il 2/2 di Chery in lunetta certifica il parziale bresciano di 0-10.

69-66 La tripla di Kalinoski vale il -3.

FINE TERZO QUARTO: Virtus Bologna-Brescia 69-63

La tripla di Teodosic a fil di sirena balla sul ferro ed esce.

69-63 Super azione per Brescia! Prima Bortolani stoppa Adams, poi Vitali in transizione si prende la tripla del -6!

69-60 2/2 ai liberi per Chery.

69-58 Hunter recupera palla in attacco e la serve a Teodosic, che segna dalla media distanza.

67-58 2/2 ai liberi per Sacchetti.

67-56 Belinelli non tenta la tripla, ma penetra e va a segno col cameriere.

65-56 2/2 ai liberi per Bortolani.

65-54 2/2 di Weems in lunetta.

63-54 Chery realizza il tiro libero.

Altro fallo tecnico, stavolta di Pippo Ricci.

63-53 Crawford segna solo uno dei due liberi concessi per il fallo tecnico.

Fallo tecnico chiamato a Gamble.

63-52 Stavolta Belinelli attacca il ferro. Brescia in bambola, addirittura doppia cifra di vantaggio per le V Nere.

61-52 ANCORA BELINELLI DALL’ARCO! +9 Virtus.

Timeout Brescia.

58-52 Stavolta l’assist è di Ricci, a segnare è sempre Gamble. Parziale di 18-4 dall’inizio della ripresa!

56-52 L’asse è sempre lo stesso: Teodosic dipinge pallacanestro, Gamble appoggia al vetro il +4.

54-52 Teodosic illumina, Gamble schiaccia! Sorpasso Virtus!

52-52 L’ACUTO DI BELINELLI! Parità alla Virtus Segafredo Arena!

49-52 Vitali penetra e scarica per Ristic, che va a bersaglio dalla media distanza.

Timeout chiamato da Buscaglia.

49-50 Teodosic vede il taglio di Belinelli sulla linea di fondo e lo premia, -1 Virtus.

47-50 2/2 in lunetta per Belinelli.

45-50 Teodosic dall’arco! Markovic lo serve, il n.44 sentenzia il -5.

42-50 Assist di Moss, Vitali non sbaglia.

42-48 Markovic vede uno spazio per penetrare e arriva fino in fondo col layup.

INIZIO SECONDO TEMPO

20.50 Ci prendiamo qualche minuto di pausa per l’intervallo. Ci ritroviamo per l’inizio della ripresa.

20.49 A livello individuale, spiccano i 12 punti di Giordano Bortolani e gli 11 punti di Dusan Ristic. Nessun giocatore in doppia cifra, invece, in casa Virtus Bologna.

20.47 Ottimo primo tempo di Brescia, che all’intervallo è sorprendentemente avanti di otto punti in casa della Virtus Bologna. Se il quarto iniziale è stato pieno di errori e a basso punteggio, il secondo periodo ha offerto lo show offensivo della Leonessa, che ha segnato ben 33 punti.

FINE PRIMO TEMPO: Virtus Bologna-Brescia 40-48

40-48 Hunter cattura il rimbalzo offensivo e segna con l’appoggio al vetro.

38-48 Vitali ristabilisce il +10 per i lombardi.

38-46 Teodosic si riscatta subito con l’assist per Hunter.

36-46 Crawford sfida Teodosic e alza la parabola vincente.

36-44 Assist di Vitali, Ristic trova la retina.

36-42 2/2 ai liberi anche per Ricci.

34-42 2/2 di Teodosic in lunetta.

32-42 Crawford fino in fondo! +10 Brescia!

32-40 1/2 ai liberi per Parrillo.

32-39 Kalinoski viene liberato dietro la linea dei tre punti, è caldo e sigla il nuovo +7 della Leonessa.

32-36 Markovic a segno.

30-36 2/2 di Bortolani in lunetta.

30-34 Tripla di Alibegovic.

27-34 Ristic in lunetta completa il gioco da tre punti.

27-33 Ristic trova la retina e anche il fallo di Alibegovic.

27-31 Assist di Gamble, segna Alibegovic.

25-31 Eccolo, il solito Teodosic! Il serbo prova a prendere per mano la Virtus nel momento più critico.

22-31 Kalinoski da tre! +9 Brescia, Djordjevic costretto a chiamare timeout.

22-28 BORTOLANI ON FIRE! Gran tripla dell’azzurro in uscita dai blocchi.

22-25 Contropiede Virtus, Adams lascia schiacciare Gamble. Timeout Brescia.

20-25 Teodosic inventa, Alibegovic schiaccia!

18-25 Azione convulsa, alla fine Chery finta e segna una tripla con chilometri di spazio.

18-22 Bortolani ci ha preso gusto, +4 Brescia.

18-20 Bortolani a segno col piazzato.

18-18 Teodosic vede un corridoio, ci si infila e appoggia a tabellone i punti della parità.

16-18 Bortolani si fa trovare pronto in angolo e manda a bersaglio la tripla.

FINE PRIMO QUARTO: Virtus Bologna-Brescia 16-15

16-15 Altro assist di Teodosic, Abass segna la tripla del sorpasso!

13-15 Teodosic assiste, Hunter realizza.

11-15 Kalinoski si mette in proprio ed estrae il coniglio dal cilindro.

Timeout Virtus.

11-13 Ristic apre magistralmente per Chery, che manda a bersaglio la tripla.

11-10 2/2 di Weems in lunetta.

9-10 Terzo canestro consecutivo per Ristic, ben imbeccato da Vitali.

9-8 Ancora Ristic, stavolta giocando bene in post contro Weems.

9-6 Distratte le V Nere a rimbalzo, Ristic ne approfitta e va a segno.

Timeout Brescia.

9-4 Gamble in contropiede trova due punti facili.

7-4 Bomba di Markovic!

4-4 2/3 in lunetta per Belinelli.

2-4 1/2 ai liberi per Moss.

2-3 Moss riceve in angolo e piazza la prima tripla della serata.

2-0 2/2 in lunetta per Belinelli.

Dopo 1’20” senza canestri Belinelli attacca subendo il fallo e si guadagna due tiri liberi.

INIZIO MATCH

19.59 QUINTETTO VIRTUS – Markovic, Belinelli, Weems, Ricci, Gamble.

19.58 QUINTETTO BRESCIA – Vitali, Moss, Crawford, Sacchetti, Ristic.

19.54 Brescia, invece, che si era decisamente risollevata grazie alla cura Buscaglia, è reduce da tre sconfitte consecutive che l’hanno fatta scivolare pericolosamente nella parte più bassa della graduatoria.

19.49 Momento di forma positivo per le V Nere, che sembrano aver trovato la quadratura del cerchio, come dimostrano le cinque vittorie ottenute nelle ultime sei partite.

19.45 Obiettivi opposti per le due squadre: gli emiliani sono in corsa con Brindisi e Sassari per la piazza d’onore alle spalle dell’Olimpia Milano capolista, mentre i lombardi sono alla disperata ricerca di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

19.40 Quello tra Virtus Bologna e Brescia sarà il secondo anticipo del turno dopo Reggio Emilia-Trento che è iniziata alle ore 19.00.

19.35 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Brescia, match valido per la diciassettesima giornata della Serie A 2020-2021 di basket.

Il programma del match

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Brescia, match valido per la diciassettesima giornata della Serie A 2020-2021 di basket.

Il secondo anticipo odierno vede scendere in campo la Virtus Bologna, attualmente quarta, e Brescia, al momento quart’ultima, in un match significativo per entrambe le squadre ma per motivazioni opposte. Gli emiliani sono in corsa con Brindisi e Sassari per la piazza d’onore alle spalle dell’Olimpia Milano capolista, mentre i lombardi sono alla disperata ricerca di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Dopo un avvio di stagione tra alti e bassi le V Nere, forti dell’arrivo di Marco Belinelli, sembrano aver trovato la quadratura del cerchio, come dimostrano le cinque vittorie ottenute nelle ultime sei partite. Brescia, invece, è reduce da tre sconfitte consecutive che l’hanno fatta scivolare pericolosamente nella parte più bassa della graduatoria. All’andata i bianconeri si sono imposti al PalaLeonessa in volata (80-81).

La palla a due del match tra Virtus Bologna e Brescia è programmata per le ore 20.00. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

Credit: Ciamillo