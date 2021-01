LIVE Trento-Virtus Bologna 85-92, Serie A basket in DIRETTA: Teodosic trascina le V Nere al successo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.47 L’MVP del match è Milos Teodosic, che chiude con una doppia doppia da 14 punti e 11 assist. Bene anche Kyle Weems e Marco Belinelli, autori rispettivamente di 17 e 15 punti. In casa Dolomiti Energia il top scorer è JaCorey Williams con 18 punti.

21.45 Vittoria in trasferta per la Virtus Bologna, che passa a Trento per 85-92 e mette pressione a Sassari per il terzo posto. Partita che, a dispetto del risultato finale, non è parsa quasi mai in discussione: da apprezzare, però, lo spirito degli indomiti padroni di casa, che con questo ko vedono lontanissime le Final Eight di Coppa Italia.

FINALE: Trento-Virtus Bologna 85-92

Timeout Virtus a 7” dalla sirena.

85-92 Due punti in contropiede per Forray.

83-92 Il 2/2 di Markovic in lunetta chiude definitivamente i conti.

Timeout Brienza.

83-90 SCHIACCIA GAMBLE! Morgan confusionario in attacco, il contropiede bolognese è chiuso dal n.32.

83-88 Morgan rischia il fallo in attacco su Teodosic e poi va a segno col piazzato. 8-0 di parziale!

81-88 TRIPLA DELL’EX MARTIN! Aquila indomita, -7!

78-88 Troppo spazio per Forray dall’arco: altra tripla, 4/5 per l’argentino.

75-88 Hunter a cronometro fermo completa il gioco da tre punti.

75-87 Hunter batte Williams: canestro e fallo subito.

75-85 Tutto il cuore di capitan Forray, l’ultimo ad arrendersi!

72-85 BELINELLI DALL’ARCO! L’azzurro esce dai blocchi e, ben servito da Teodosic, piazza la tripla del +12.

72-82 2/2 in lunetta per Teodosic.

Che occasione persa per Trento! Poteva essere una ripartenza facile, ma Williams travolge Markovic con un fallo di sfondamento.

Timeout Virtus.

72-80 ALTRA BOMBA DI SANDERS! Parziale di 9-0 per la Dolomiti Energia, che non vuole mollare di un millimetro.

69-80 Scarico di Browne per Forray, tripla a bersaglio!

0/2 in lunetta per Sanders.

66-80 Sanders trova la tabellata vincente.

64-80 Morgan trasforma il libero per un fallo tecnico.

63-80 2/2 di Abass in lunetta.

63-78 TRIPLA DI ALIBEGOVIC! V Nere sul +15, difficile per Trento riaprire questo match.

0/2 in lunetta per Ladurner.

63-75 Abass in lunetta completa il gioco da tre punti.

63-74 Abass affonda nella difesa di casa: canestro e fallo subito.

63-72 Altra tripla trentina, stavolta è Morgan ad andare a bersaglio.

60-72 Si iscrive al match anche Alibegovic.

60-70 Gran bella tripla in step back per Sanders.

FINE TERZO QUARTO: Trento-Virtus Bologna 57-70

57-70 PAZZESCA TRIPLA DI BELINELLI! Vola la Virtus!

Hunter in lunetta sbaglia il tiro libero supplementare.

57-67 HUNTER DI PREPOTENZA! Vola fino al ferro e subisce il fallo di Williams.

Alibegovic si divora l’assist meraviglioso di Belinelli.

57-65 Altri due punti per Teodosic, salito in cattedra in questo terzo quarto.

57-63 2/2 di Maye ai liberi.

55-63 Ancora Teodosic ad inventare, Weems vola fino al ferro!

55-61 LA REPLICA DI TEODOSIC!

55-58 Bomba di Browne! Trento a un solo possesso di distanza.

52-58 Teodosic sbaglia, ma Gamble si appende al ferro!

52-56 Maye finalmente a segno con la tripla! -4 Dolomiti Energia.

49-56 Teodosic interrompe il parziale dei padroni di casa.

49-54 Altra palla persa dalla Virtus, Martin chiude la ripartenza trentina.

47-54 Palla persa da Weems, Williams in contropiede vola fino al ferro. Timeout Djordjevic.

45-54 Schiaccia Williams. Il lungo sta tenendo a galla Trento.

43-54 Splendido taglio sulla linea di fondo di Weems, che rovescia e firma il +11.

43-52 1/2 ai liberi per Gamble.

43-51 Williams, servito da Browne, batte Gamble e mette a referto altri due punti.

41-51 Williams a segno sull’assist di Morgan.

39-51 La tripla di Ricci apre la seconda metà di gara. Massimo vantaggio Segafredo!

INIZIO SECONDO TEMPO

20.48 Ci prendiamo una breve pausa per l’intervallo. Ci ritroviamo qui per l’inizio della ripresa.

20.47 Buon primo tempo per la Virtus Bologna, che lo chiude avanti per 39-48. Protagonisti Kyle Weems e Marco Belinelli, autori rispettivamente di 13 e 9 punti, mentre Milos Teodosic è già a quota 8 assist. In casa Trento il top scorer è Gary Browne (11 punti).

FINE PRIMO TEMPO: Trento-Virtus Bologna 39-48

39-48 Altro assist per Teodosic, segna ancora Weems.

39-46 1/2 ai liberi per Williams.

38-46 Assist di Teodosic, schiaccia Gamble!

38-44 Il canestro di Williams ferma il parziale bolognese di 0-7.

36-44 Weems è in gran forma! Quasi una tripla per il n.34, +8 Virtus!

Timeout Trento.

36-42 Teodosic schiaccia per terra, Weems prende la linea di fondo e va a schiacciare!

36-40 Tripla frontale di Markovic!

36-37 Assist di Morgan, segna Forray.

34-37 Gran canestro di Teodosic, che finta e arriva fino in fondo.

34-35 2/2 anche per Browne.

32-35 2/2 ai liberi per Marco Belinelli.

32-33 Assist di Teodosic, Gamble va a segno.

32-31 RISPOSTA D’AUTORE DI GARY BROWNE!

29-31 BELINELLI DALL’ARCO! Segafredo di nuovo avanti!

29-28 1/2 di Morgan in lunetta.

28-28 Tripla di Morgan! Parità!

25-28 2/2 in lunetta per l’ex San Antonio Spurs.

Belinelli attacca nuovamente l’area e si guadagna due liberi.

25-26 SANDERS DA TRE! La Dolomiti Energia risale a -1!

22-26 Browne sulla sirena dei 24”! Super canestro in mezzo al traffico per il play di Trento.

20-26 Ottima apertura di Gamble, Adams dall’angolo manda a bersaglio la tripla del +6.

20-23 Primo acuto del match per Belinelli! L’azzurro mette palla per terra, penetra e arriva fino in fondo.

Timeout Djordjevic.

20-21 Ancora Williams protagonista: il lungo si trova col pallone in mano e alza la parabola vincente.

18-21 Williams realizza il libero supplementare.

17-21 Browne serve Williams in area: canestro e fallo subito.

FINO PRIMO QUARTO: Trento-Virtus Bologna 15-21

15-21 Palleggio, arresto e tiro per Browne a fil di sirena.

13-21 Pascolo toccando il ferro regala due punti a Ricci.

13-19 1/2 in lunetta per Hunter.

13-18 Troppo spazio dall’arco per Toto Forray: tripla a bersaglio.

10-18 2/2 ai liberi per Awudu Abass.

10-16 Adams schiaccia per terra sfornando un bell’assist per Hunter.

10-14 Il 2/2 di Pascolo in lunetta chiude il parziale di 0-12.

8-14 Due punti in contropiede per Hunter. Timeout Trento.

Tanti errori al tiro da una parte e dall’altra.

8-12 Teodosic in lunetta completa il gioco da tre punti.

8-11 Accelerazione devastante di Teodosic, che segna e subisce il fallo di Williams.

8-9 Stavolta Weems si trasforma in assist-man: canestro comodo comodo per Ricci e sorpasso bolognese.

8-7 Sta segnando solo Weems per la Virtus.

8-5 Weems liberato in angolo: tripla a bersaglio.

8-2 Palleggio, arresto e tiro per Maye.

6-2 Grande accelerazione di Browne che trova la retina con l’aiuto del vetro.

4-2 Super assist di Markovic, Weems ringrazia e firma i primi due punti della Virtus.

4-0 Confusionario attacco di Williams, che però trova la tabellata vincente.

2-0 2/2 di Martin in lunetta.

Martin gioca alle spalle a canestro contro Teodosic e si guadagna due liberi.

INIZIO MATCH

19.59 QUINTETTO TRENTO – Browne, Morgan, Martin, Maye, Williams.

19.58 QUINTETTO VIRTUS – Markovic, Teodosic, Weems, Ricci, Gamble.

19.54 In casa Virtus l’osservato speciale sarà ancora una volta Marco Belinelli, che sta pian piano entrando nei meccanismi di gioco di coach Djordjevic; ancora assente Alessandro Pajola, mentre Amedeo Tessitori recupera per la panchina.

19.50 Trento, invece, è reduce da due ko consecutivi e con il record di 6-7 ha bisogno di una vittoria stasera per qualificarsi alle Final Eight di Coppa Italia.

19.45 La Virtus Bologna, dopo aver concluso il 2020 con la bella vittoria interna contro Pesaro e aver così staccato il pass per le Final Eight di Coppa Italia, va a caccia di continuità per guadagnare ulteriore terreno in classifica e per tentare l’assalto al terzo posto che le garantirebbe un accoppiamento migliore.

19.40 Sfida interessante in Trentino tra due squadre a caccia di punti preziosi in campionato prima di ricominciare il cammino in EuroCup con l’inizio delle Top 16.

19.35 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Virtus Bologna, match valido per la quindicesima giornata della Serie A 2020-2021 di basket.

