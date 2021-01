LIVE Sport Invernali, DIRETTA 6 gennaio: Linus Strasser vince a Zagabria, a Kamil Stoch la Tournée dei 4 Trampolini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per averci seguito in questa intensa giornata. Buon proseguimento di serata. Appuntamento alla prossima DIRETTA LIVE degli sport invernali su OA Sport.

18.42 SALTO CON GLI SCI – Kamil Stoch vince anche la seconda serie di Bischofshofen, porta a casa il secondo successo di fila e conquista soprattutto la sua terza Tournée dei 4 Trampolini in carriera. Salgono sul podio di tappa il norvegese Marius Lindvik ed il tedesco Karl Geiger, pagando rispettivamente 20.3 e 23.4 punti dalla vetta. Affondano i due primi inseguitori di Stoch della vigilia, con il norvegese Halvor Egner Granerud 12° ed il polacco Dawid Kubacki solo 15°.

17.45 SALTO CON GLI SCI – Il polacco Kamil Stoch fa segnare il miglior punteggio nella prima serie della gara di Bischofshofen e mette di fatto in ghiaccio (a meno di clamorosi colpi di scena) il successo finale nella Tournée dei 4 Trampolini. 2° il tedesco Karl Geiger, con 7.3 punti di ritardo dalla vetta (ma 32 punti di distacco nella generale), 3° il norvegese Marius Lindvik a -9.7. Eliminato l’azzurro Giovanni Bresadola, 41° assoluto e quindi fuori dalla zona punti.

16.22 SCI ALPINO – Linus Strasser si aggiudica lo slalom di Zagabria valevole per la Coppa del Mondo 2020-2021. Succede di tutto sel pendio croato con il tedesco che rimonta 7 posizioni e centra il primo successo in carriera con 10 centesimi sull’austriaco Manuel Feller e 16 sul connazionale Marco Schwarz. Quarto ancora un austriaco, Michael Matt, a 46 centesimi, dopo aver recuperato ben 23 posizioni, mentre è quinto il croato Filip Zubcic a 47. Crolla il francese Clement Noel nella seconda manche e da primo chiude settimo a 54 centesimi. Brutta giornata per gli italiani. Solamente in due si qualificano per la seconda manche e non vanno oltre il 24° posto di Tommaso Sala a 1.94 ed il 26° di Giuliano Razzoli a 2.37.

15.20 SCI DI FONDO – Alexander Bolshunov si conferma re del Tour de Ski con la quarta vittoria consecutiva, stavolta nella 15 km a inseguimento a tecnica classica di Dobbiaco. Il russo si impone in 34’32″9, inaugurando la festa dei suoi connazionali (Ivan Yakimushkin secondo a 55″5, Evgeniy Belov terzo a 55″6 e, più in generale, otto nei primi nove con il francese Maurice Manificat, sesto a 1’01″4, nel ruolo di solo intruso). Capitolo Italia: Francesco De Fabiani 16° a 2’14″7, Federico Pellegrino 19° a 2’36″1, Giandomenico Salvadori 24° a 3’05″9, Paolo Ventura 34° a 3’33″9, Mirco Bertolina 48° a 5’13″8 e Davide Graz 53° a 5’33″3.

14.15 SCI DI FONDO – Nel Tour de Ski, valido per la Coppa del Mondo femminile 2020-2021, in Italia, a Dobbiaco si è appena conclusa la quinta gara della manifestazione, la 10 km pursuit in tecnica classica. Si impone la russa Yulia Stupak, la quale chiude in 29’24″7 e batte allo sprint la svedese Ebba Andersson, seconda a 0″7, mentre è terza la statunitense Jessie Diggins, beffata per 0″8. Tra le azzurre la migliore è Anna Comarella, 17ma a 2’00″2, mentre Lucia Scardoni è 21ma a 2’06″9. Fuori dalle 30, invece, Francesca Franchi, 36ma a 3’26″1, Martina Di Centa, 40ma a 4’02″7, ed Ilaria Debertolis, 44ma a 4’27″5, mentre non era partita Elisa Brocard. Restano 48 le atlete in gara.

13.36 SCI ALPINO – Giornata nera per l’Italia a Zagabria. Si qualificano per la seconda manche solo Giuliano Razzoli e Tommaso Sala, rispettivamente 27° e 28°. Fuori dai 30 Moelgg (32°) e Gross (33°). Non hanno portato a termine la manche Vinatzer (inforcata), Liberatore e Maurberger.

13.05 SCI ALPINO – Il francese Clement Noel è al comando dello slalom di Zagabria dopo la prima manche. In seconda posizione c’è il norvegese Sebastian Foss-Solevaag, staccato di 36 centesimi, Bravissimo l’austriaco Manuel Feller, tornato ad alti livelli in questa stagione, che con il pettorale 14 si inserisce al terzo posto con 51 centesimi di ritardo dalla vetta. Una prima manche da dimenticare per i colori azzurri. Alex Vinatzer ha terminato quasi subito la sua gara, inforcando all’imbocco del primo muro. Fuori anche Simon Maurberger, mentre sono molto indietro Manfred Moelgg (+2.61) e Stefano Gross (+2.62).

Programma e orari sport invernali oggi (6 gennaio)

La Diretta Live dello slalom maschile di sci alpino

La Diretta Live della Tournée dei 4 Trampolini di salto con gli sci

La Diretta Live delle pursuit tc di sci di fondo

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della giornata dedicata agli sport invernali: seguiremo tutte le gare di oggi, mercoledì 6 gennaio. Entra nel vivo la stagione delle discipline della neve e del ghiaccio e diverse oggi saranno le carte da podio dell’Italia.

Le maggiori speranze italiane sono riposte nella Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 12.45 ed alle ore 15.30 si terranno le due manche dello slalom maschile, in programma a Zagabria. Lo sci di fondo vedrà partire la quinta gara del Tour de Ski, valido per la Coppa del Mondo 2020-2021, che chiuderà la seconda tappa a Dobbiaco, dove si terranno le pursuit tc che vedranno in gara alle ore 13.30 le donne ed alle 14.40 gli uomini. Si chiuderà, invece, per il salto con gli sci, alle ore 16.45, la Tournée dei 4 Trampolini. In programma, infine, anche la Coppa Europa di sci alpino e la Coppa del Mondo junior di slittino su pista naturale.

OA Sport vi offre la diretta live testuale della giornata dedicata agli sport invernali: seguiremo tutte le gare di oggi, domenica 20 dicembre. Si parte alle ore 08.25 con il singolo maschile dello slittino. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

Foto: LaPresse