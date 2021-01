CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma della prima giornata – La presentazione degli Europei 2021

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2021 di speed skating di scena a Heerenveen (Paesi Bassi). Sull’anello di ghiaccio orange un day-1 nel quale assisteremo alle prove valide per il titolo Allround e sprint, dal momento che le graduatorie in questa rassegna saranno due: la prima sulle distanze classiche e la seconda sulla velocità pura.

In casa Italia fari puntati su Andrea Giovannini e Michele Malfatti, mentre sul versante femminile ci saranno Linda Rossi e soprattutto Francesca Lollobrigida. La romana nel 2019 seppe conquistare un bronzo dalla valenza storica nell’Allround. Ripetersi non sarà affatto facile, specie se si tiene conto di tutte le difficoltà incontrate in fatto di preparazione per il contesto pandemico. La distanza dalle gare si è fatta sentire e Francesca non ha avuto neanche l’opportunità di competere nelle gare su pattini a rotelli per la cancellazione degli eventi. Per questo i punti di domanda non mancano. Nazionale, poi, di Maurizio Marchetto che ha dovuto fare i conti con alcune assenze importanti come quelle di Noemi Bonazza e di Nicola Tumolero, bronzo olimpico dei 10.000 metri a PyeongChang.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2021 di speed skating di scena a Heerenveen (Paesi Bassi): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 11.30. Buon divertimento!

Foto: LaPresse