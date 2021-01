LIVE Slittino, Singolo Igls in DIRETTA: i cugini Fischnaller inseguono il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma e tv del fine settimana di Igls

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova di singolo di Igls-Innsbruck (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di slittino maschile 2020-2021. Siamo giunti all’ottavo e penultimo appuntamento della stagione, con la Sfera di Cristallo sempre più verso Felix Loch. Si torna a gareggiare sulla Olympia eiskanal Igls dove si era tenuto anche l’esordio del campionato.

La gara di singolo maschile scatterà alle ore 11.45 con la prima manche, mentre la seconda prenderà il via alle ore 13.20. Felix Loch cercherà di proseguire nel suo percorso quasi netto (otto vittorie su nove prove totali disputate) con 855 punti, contro i 565 del connazionale tedesco Johannes Ludwig. Terzo il nostro Dominik Fischnaller con 497, davanti al russo Semen Pavlichenko con 463 ed al tedesco Max Langenhan con 455. Il nostro alfiere, quindi, proverà a difendere il suo podio nella classifica generale. Si attendono buone risposte anche da Kevin Fischnaller, in crescita in questa fase di stagione.

La gara di singolo di Igls-Innsbruck (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di slittino maschile 2020-2021 prenderà il via alle ore 11.45 con la prima discesa. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo sul budello austriaco!



Foto: Lapresse