LIVE Juventus-Udinese 4-1, Serie A calcio 2020-2021: Chiesa, Ronaldo e Dybala calano il poker

Juventus (4-4-2): Szczesny 6,5; Danilo 6,5, De Ligt 6, Bonucci 6, Alex Sandro 6; Chiesa 7 (73′ Bernardeschi 6), McKennie 6,5 (65′ Arthur 6), Bentancur 6,5, Ramsey 6,5 (73′ Kulusevski 6); Ronaldo 7, Dybala 6,5. All. Pirlo 6,5. A disp. Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Demiral, Da Graca, Di Pardo, Frabotta, Portanova, Fagioli, Kulusevski

Udinese (3-5-2): Musso 6,5; De Maio 5,5 (65′ Molina 6), Bonifazi 6, Samir 5,5; Stryger Larsen 6,5, De Paul 5, Walace 6 (81′ Makengo s.v.), Pereyra 6 (73′ Mandragora s.v.), Zeegelaar 6; Pussetto 5,5 (46′ Forestieri 6), Lasagna 5,5 (73′ Nestorovski 6). All. Gotti 5,5. A disp. Scuffet, Gasparini, Ter Avest, Arslan, Palumbo, Coulibaly

22.46 La squadra di Pirlo prova a ripartire dopo la sonora sconfitta contro la Fiorentina. Poker all’Udinese che porta i bianconeri a -10 dalla vetta occupata dal Milan. L’Udinese parte bene e segna con De Paul dopo pochi minuti, ma la rete viene annullata per un tocco di mano. La Juventus spiana la strada con il gol di Ronaldo che nasce proprio da un’ingenuità del capitano dell’Udinese. Nel secondo tempo il risultato viene impreziosito dalla rete di Chiesa, dalla doppietta di Ronaldo e dal ritorno al gol di Dybala. Inutile la rete di Zeegelaar. I ragazzi di Pirlo si presentano al meglio alla sfida fondamentale contro il Milan il giorno dell’Epifania.

FINISCE QUA LA PARTITA! LA JUVENTUS RIPARTE BATTENDO 4-1 L’UDINESE!

90+3′ GOOOOOOLLLL!!! SI SBLOCCA DYBALA! 4-1! Danilo dalla trequarti con un filtrante libera Dybala che con il mancino batte Musso.

90+2′ CI PROVA FORESTIERI! Conclusione dell’italo-argentino dai 25 metri forte e precisa che termina a pochi centimetri dal palo.

90+1′ Ottima iniziativa di Nestorovski sulla destra, si fa saltare Frabotta, pallone in mezzo verso Zeegelaar che a porta vuota firma il gol della bandiera. Atteggiamento rivedibile della difesa della Juve.

90′ GOOLLLL!! SEGNA L’UDINESE CON ZEEGELAAR! 3-1!

88′ Ci prova Dybala da fuori area: il suo mancino si spegne nettamente a lato.

87′ Dieci minuti e quinta presenza stagionale per Chiellini: ci auguriamo che il 36enne difensore della Juventus torni al più presto in forma anche in ottica Nazionale.

85′ Si sta materializzando la quarta vittoria in campionato in casa per i bianconeri di Torino dopo i successi contro Sampdoria, Cagliari e Torino.

83′ Arrivano le ultime due sostituzioni per Pirlo: fuori Bonucci e dentro Chiellini, Alex Sandro lascia spazio a Frabotta.

82′ Buona progressione di Kulusevski che viene arrestato dall’intervento pulito di Bonifazi.

81′ Cambio nell’Udinese: fuori Walace e dentro Makengo.

79′ Possesso palla per la Juventus per gestire il risultato e permettere di risparmiare qualche energia in vista della sfida di mercoledì a San Siro contro il Milan.

77′ Buon taglio di Kulusevski che riceve palla da Bernardeschi: ottima la lettura difensiva di Samir.

75′ Doppio cambio da ambo le parti: nella Juventus escono Ramsey e Chiesa per far spazio a Kulusevski e Bernardeschi, nell’Udinese Pereyra e Lasagna lasciano il posto a Mandragora e Nestorovski.

73′ TRAVERSA ANCHE DI ZEEGELAAR! De Paul serve Forestieri che trova a sua volta l’inserimento dell’olandese: tiro potentissimo davanti al portiere che spacca la traversa. Poteva far di più il laterale dell’Udinese.

72′ Troppi gli spazi lasciati dalla difesa dell’Udinese in questa ripresa. La Juventus può usufruire in maniera agevole in ripartenza.

70′ Bentancur recupera un pallone poco oltre la metà campo e lancia in campo aperto Ronaldo: la conclusione davanti a Musso è solo una formalità.

69′ GOOOOOOOOOOLLLLLL!! DOPPIETTA DI CRISTIANO RONALDO!! 3-0 JUVE!

68′ Chiesa resiste alla carica di Samir, ma la Juventus non riesce ad alimentare l’azione grazie ad una buona chiusura della difesa ospite.

66′ BLITZ DI DE PAUL! Pallone recuperato dal capitano dei friulani che tenta la conclusione da lontano: tiro che si spegne a lato.

65′ Un cambio per parte: nella Juventus Arthur sostituisce McKennie, nell’Udinese Molina rileva il posto di De Maio.

64′ Ammonito De Ligt: De Paul porta via il pallone e il giovane difensore olandese lo atterra.

62′ Azione lunga manovrata dall’Udinese: traversone di Zeegelaar deviato da Danilo e bloccato da Szczesny.

61′ Evidentemente in fiducia anche Chiesa: l’esterno della Juventus e della Nazionale sta mettendo in costante difficoltà la difesa dell’Udinese grazie alle sue sgroppate e ai suoi strappi.

60′ Ottima lettura di McKennie sulla transizione di Larsen: sempre prezioso l’apporto dello statunitense.

57′ TRAVERSA DI STRYGER LARSEN! Splendida pennellata di De Paul verso il danese che si coordina e impatta bene di testa: il legno superiore salva la Juve.

56′ Dybala cerca una giocata di tacco, ma è troppo lezioso: chiude senza fronzoli De Maio.

54′ IL VAR ANNULLA IL 3-0 ALLA JUVE! Giacomelli va a rivedere il video e ravvisa un fallo di mano di Ramsey mentre si stava rialzando da terra con il pallone fra i piedi.

53′ Dybala combatte a centrocampo e favorisce la corsa di Chiesa: l’ex viola lancia Ramsey che prova a concludere ma viene stoppato da Musso. Il britannico si rialza, salta il portiere e mette in porta.

52′ GOOOOOOOOOOLLLLLLLLL!!!! 3-0 JUVENTUS!! SEGNA RAMSEY!!

50′ Lancio in profondità di Ronaldo verso Chiesa che si allarga con lo stop e fulmina Musso con uno splendido incrociato di sinistro.

49′ GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!! CHIESA FIRMA IL RADDOPPIO!

48′ Botta di Chiesa dal limite dell’area, blocca Musso.

47′ Buona chance per l’Udinese. De Maio con un intervento difensivo salta tutta la linea di centrocampo avversaria, cerca lo strappo De Paul che mette in mezzo un pallone invitante verso Lasagna: l’attaccante italiano non c’arriva.

SI RIPARTE!

21.51 Cambio nell’Udinese: esce Pussetto, che risente della botta subita a fine primo tempo ed entra Forestieri.

21.48 Primo tempo non particolarmente positivo per Paulo Dybala: ben quaranta palloni giocati ma solo uno in area. Non riesce ad essere vicino alla porta l’argentino e di conseguenza non è incisivo come ci si aspetterebbe da un giocatore della sua qualità.

21.44 Cristiano Ronaldo per la quindicesima stagione di fila segna almeno venti gol stagionali fra club e nazionale.

21.41 Primo tempo gradevole con una Juve che non parte benissimo e l’Udinese passa in vantaggio con De Paul. La rete viene annullata proprio per un tocco di braccio dell’argentino. Lo stesso De Paul commette una colossale ingenuità e si fa rubare un pallone da Ramsey che lancia Ronaldo: il portoghese non sbaglia davanti a Musso. La squadra di Pirlo gestisce il vantaggio provando ad addormentare la partita nell’ultimo frammento di primo tempo.

21.37 Chiesa ha parlato a caldo, dopo la fine del primo tempo: “L’approccio è sicuramente migliore rispetto alla partita contro la Fiorentina, non ci dobbiamo concentrare sui risultati delle altre, ma su quello che facciamo noi”.

FINISCE IL PRIMO TEMPO! JUVE AVANTI 1-0 GRAZIE ALLA FIRMA DI RONALDO.

45+2′ Viene messo giù Pereyra al limite dell’area, ma Giacomelli lascia proseguire.

45+1′ Siamo nel corso del primo dei due minuti di recupero assegnati.

45′ Brutta caduta di Pussetto che è caduto dopo uno scontro di gioco con Bonucci. L’argentino si rialza nonostante una brutta torsione del ginocchio.

43′ Udinese che ha confermato la sua abitudine di non segnare nei primi quindici minuti di una partita: unica squadra del campionato a non esserci ancora riuscita.

41′ Due palloni sanguinosi giocati dall’Udinese: se la cava Bonifazi eludendo la pressione di Cristiano Ronaldo.

39′ Pirlo indica ai suoi di continuare ad avere pazienza e a manovrare per bucare la difesa ospite.

37′ Bellissima incursione di McKennie che decide di favorire l’inserimento di Ramsey: conclusione potente e precisa del gallese, splendida risposta di Musso in tuffo.

36′ Pussetto trattiene in maniera prolungata Cristiano Ronaldo: punizione per la Juventus.

35′ 82° gol con la maglia della Juventus per Cristiano Ronaldo che segna nel suo ventesimo anno solare.

34′ Ammonito McKennie: intervento troppo irruento su Pereyra.

33′ Perde un pallone Ramsey che stava per favorire Lasagna: tiro murato da un monumentale De Ligt.

32′ De Paul perde un pallone sulla trequarti sulla pressione di De Paul: il gallese innesca Ronaldo che va fino in fondo e punisce Musso con un potente diagonale.

31′ GOOOOOOOLLLLLLLLL!!!!! CRISTIANO RONALDO FIRMA L’1-0!!!

29′ L’Udinese riconquista il pallone con Pussetto: l’argentino guadagna un buon fallo laterale che permette di rialzare il baricentro.

28′ Cerca il traversone Stryger Larsen: muro di Alex Sandro, corner per la Juventus.

27′ Lancio di Bonucci da dietro troppo lungo per la disponibilità di Ramsey: pallone che termina sul fondo.

26′ Rilancio incerto di Szczesny: l’Udinese recupera il pallone i pressione ma Zeegelaar non riesce a servire Pereyra.

24′ De Ligt cerca di anticipare Pussetto, ma lo fa con troppa foga: punizione in favore degli ospiti.

23′ Punizione di Dybala smorzata da Samir: blocca a terra Musso.

22′ Luca Gotti chiede semplicità e praticità alla manovra dei suoi. Per ora la sua squadra tiene bene in campo e dimostra di poter pungere in ripartenza.

21′ Buona combinazione fra Ramsey e Ronaldo, ma l’azione si interrompe dopo il traversone di Alex Sandro, liberato dalla retroguardia avversaria.

19′ Fallo commesso da Ramsey su Musso che era in uscita su un cross di Ronaldo: punizione Udinese.

18′ Taglio di Bentancur verso Chiesa: buona lettura di Zeegelaar a chiudere.

17′ Conclusione di Bentancur da fuori area rallentata da Samir e raccolta senza problemi da Musso.

16′ Ritmi blandi per la Juve in questo primo quarto d’ora e pochi squilli offensivi. Devono cambiare marcia i campioni d’Italia in carica.

14′ Ottima copertura di Walace su Ronaldo. Sempre fondamentali i muscoli del brasiliano per i friulani.

12′ ATTENZIONE IL VAR ANNULLA IL GOL A DE PAUL! Proprio il n.10 della squadra di Gotti aveva stoppato il pallone con il polso sinistro nell’avvio dell’azione. Si rimane sullo 0-0.

11′ De Paul resiste all’assalto di Bentancur e serve Lasagna in profondità. L’attaccante ex Carpi ritrova l’argentino in area di rigore e il fantasista dell’Udinese deposita in rete.

10′ GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL!!!! DE PAUL PORTA AVANTI L’UDINESE!!!

9′ OCCASIONE UDINESE! Bella palla di Zeegelaar sul secondo palo ad innescare la testa di Pussetto: l’argentino non riesce a trovare la potenza e la direzione nella sua conclusione aerea.

8′ Ammonito Chiesa. Il 22 della Juve trattiene Pussetto che si stava involando in contropiede.

7′ CLAMOROSA OCCASIONE PER LA JUVE! Tiro di Dybala ribattuto, Chiesa raccoglie e serve Ramsey: grande risposta istintiva di Musso.

5′ Intervento brusco di De Maio su Dybala: l’ex difensore del Genoa ha rischiato l’ammonizione.

4′ CI PROVA CRISTIANO RONALDO! Il portoghese riceve palla da Dybala e si accentra rientrando sul destro: diagonale che termina a lato.

2′ Ci si attende un sussulto dalla Juventus sin dall’inizio: nella gara contro la Fiorentina l’approccio è stato sicuramente sbagliato.

1′ Occhio alla solidità difensiva dei friulani: nel 2020 l’Udinese con dodici partite concluse con la rete inviolata è stata la migliore nello scorso anno solare.

SI PARTE! Primo pallone giocato dall’Udinese.

0.45 Risuona l’inno della Serie A O Generosa.

20.44 Questa la squadra arbitrale della partita di questa sera:

VENTUS – UDINESE h. 20.45

GIACOMELLI

VALERIANI – PAGLIARDINI

IV: ABBATTISTA

VAR: ABISSO

AVAR: LO CICERO

20.42 Ha parlato anche il ds della Juventus, Fabio Paratici: “Rabiot resta fuori anche oggi perchè deve scontare la squalifica. Questa è una partita da non sbagliare che dobbiamo vincere ad ogni costo. Possibili ritorni? Vogliamo bene a tutti i giocatori che hanno fatto bene con la nostra maglia.”

20.39 Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, è stato intercettato ai microfoni di DAZN: “L’entusiasmo non deve mai mancare, siamo feriti per il risultato contro il Benevento. A gennaio rimarremo alla finestra fino all’ultima settimana di mercato, i Pozzo non muovono mai i propri gioielli in inverno. Stasera scendiamo in campo per giocarcela”.

20.36 Ha parlato anche Aaron Ramsey a DAZN: “Pirlo è un grande manager, ho grandi sensazioni lavorando con lui”.

20.34 Queste le parole di Kevin Bonifazi ai microfoni di DAZN: “La Juve è una grande squadra e la affronteremo come tale, non ci concentriamo sulla partita con la Fiorentina”.

20.30 Due gli incroci degli ex questa sera: Roberto Pereyra ha trascorso un periodo di due anni a Torino con 48 presenze e 4 gol fra il 2014 e il 2016). Rolando Mandragora, in forza all’Udinese, ha debuttato in Serie A con la maglia juventina nell’aprile 2017.

20.26 Juventus attiva in questi giorni anche sul mercato: è in dirittura d’arrivo l’operazione riguardante il giovane Nicolò Rovella dal Genoa a dieci milioni. Paratici sta lavorando anche al profilo dell’americano Reynolds.

20.22 Secondo le ultime indiscrezioni non sarebbe affatto scontato il recupero di Morata in vista della gara contro il Milan: domani verranno fatti gli esami di rito per capire l’entità di questo problema muscolare.

20.17 I friulani sono anche una delle dodici squadre ad aver espugnato l’Allianz Stadium: nella prima giornata del campionato 2015-2016 l’Udinese di Colantuono vinse 1-0 grazie alla firma di Cyril Thereau.

20.12 L’Udinese ha battuto la Juventus nell’ultima partita ufficiale disputata tra queste due formazioni: il 23 luglio scorso la squadra di Gotti rimandò la festa scudetto dell’allora squadra di Sarri con un 2-1 che fu deciso da un gol di Seko Fofana (oggi al Lens) al 92′.

20.07 In questo momento la Vecchia Signora paga un ritardo di tredici punti dal Milan capolista che ha appena vinto 2-0 a Benevento. I ragazzi di Pirlo devono piazzare un filotto di vittorie se non vogliono rinunciare al decimo scudetto consecutivo.

20.02 Fra i non convocati in casa Juve spiccano Adrien Rabiot e Alvaro Morata: il primo rimane precauzionalmente fuori per scontare la squalifica non consumata nella partita rinviata contro il Napoli, il secondo ha accusato un risentimento alla coscia destra ieri in allenamento e non è stato rischiato anche in vista del big match di mercoledì in casa del Milan.

19.58 Gotti schiera il dogmatico 3-5-2 con Musso in porta, Bonifazi, De Maio e Samir a sorreggere la retroguardia, Walace vertice basso di centrocampo, De Paul e Pereyra a dare qualità in mezz’ala e Zeegelaar e Larsen per la propulsione offensiva sugli esterni. Pussetto assiste Lasagna davanti.

19.53 Pirlo schiera un 4-4-2 con Szczesny fra i pali, De Ligt e Bonucci coppia difensiva, Danilo ed Alex Sandro sulle corsie. Bentancur e McKennie formano il centrocampo a due, sugli esterni Chiesa e Ramsey. La coppia offensiva è composta da Dybala e CR7.

19.48 Sono appena giunte le formazioni ufficiali dell’incontro:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.



UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, De Maio, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna. All. Gotti.

19.45 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Udinese, gara valevole per la quindicesima giornata di Serie A 2020-2021.

Juventus chiamata ad un riscatto: lo 0-3 interno contro la Fiorentina è ancora una ferita aperta e per tornare a lottare concretamente per lo Scudetto serve un’inversione di tendenza. La vetta occupata dal Milan dista ben dieci lunghezze e i passi falsi sono già stati troppi: sette partite senza vittoria su tredici (sei pareggi e una sconfitta). La squadra di Pirlo ha un calendario serrato a gennaio: sei gare di campionato fra cui i big match contro le milanesi oltre agli ottavi di Coppa Italia e alla Supercoppa Italiana contro il Napoli. Proprio per questo è fondamentale iniziare col piede giusto il 2021.

L’Udinese si trova in una situazione tranquilla di classifica. I friulani si trovano al dodicesimo posto in graduatoria con 15 punti accumulati. La squadra di Gotti ha ingranato nell’ultimo frammento dello scorso anno: quattro risultati utili nelle ultime cinque uscite ufficiali. Un altro riscontro positivo in quel di Torino confermerebbe ulteriormente la bontà del lavoro dell’ex vice di Maurizio Sarri e della discreta qualità della rosa.

OA Sport vi offre la cronaca live testuale dello scontro tra Juventus e Udinese, prima gara di Serie A del 2021. Il calcio d’inizio è previsto per le 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. Buon divertimento e buon futbol a tutti.

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Bonifazi, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto. All. Gotti.

