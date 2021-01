Basket, Eurolega 2020-2021: Milano espugna Madrid e torna al successo

Torna alla vittoria l’Olimpia in Europa e lo fa nientemeno che in casa del Real Madrid, con i milanesi che dominano il terzo quarto, poi rischiano la rimonta, ma resistono alla fine e, così, si impongono nell’ultimo match della diciottesima giornata di Eurolega.

Parte con il piede giusto Milano, che nei primi minuti trova i punti dei suoi titolari e dà una prima scossa portandosi sull’8-4 a Madrid. Ma dopo quattro minuti di qualità i ragazzi di Messina iniziano ad abbassare le percentuali, soprattutto da due punti, mentre il Real Madrid inizia a trovare le triple con Tavares e Causeur che portano i padroni di casa avanti 14-11. L’Olimpia è ben presente a rimbalzo, ma continua a sbagliare troppi canestri facili e gli spagnoli allungano sul +5. A tempo quasi scaduto palla rubata dagli ospiti che vanno a segno e il primo quarto si chiude con il Real Madrid avanti 18-17, nonostante il 38,5% da due di Milano in 10 minuti.

Un fallo di Punter regala tre liberi a Thompson che non sbaglia e riallunga subito la squadra di casa, mentre Milano continua a non trovare canestri facili. Prova a scuotere i biancorossi Rodriguez con una tripla e poi una palla rubata dà a Datome il canestro del sorpasso dopo due minuti del quarto. Sbaglia anche il Real Madrid e l’Olimpia mette a segno un parziale di 8-0 che vale il +4. Deck riporta i padroni di casa avanti, ma risponde subito la squadra di Messina e questa ripresa vede le due formazioni trovare più facilmente la via del canestro. Fondamentale l’apporto di Datome in questi secondi 10 minuti, mentre negli ultimi minuti tornano a dominare gli errori al tiro da entrambe le parti. Così negli ultimi 300 secondi arrivano solo 16 punti in tutto e si va al riposo lungo con le squadre in perfetta parità sul 39-39, con Milano ottima in difesa, ma che ha lasciato troppi punti da dentro l’arco.

Inizia ancora benissimo la difesa ospite a inizio ripresa, con una palla rubata e un fallo forzato in attacco, ma ancora una volta ne approfitta poco, con due errori di Tarczewski che limitano Milano, ma poi arriva la tripla di Delaney per il +5 dopo due minuti di gioco. Tap-in proprio di Tarczewski e timeout Real sul 46-39 per l’Olimpia. Ci vogliono quasi quattro minuti prima che gli spagnoli trovino i primi punti e la tripla di LeDay vale il +10 ed è anche Delaney ad allungare ancora a metà quarto. Domina la difesa biancorossa in questo quarto, con un parziale di 16-2 dopo sei minuti di gioco. Una tripla di Punter dopo un’azione spettacolare dell’Olimpia vale il 58-41. Carroll si sblocca a tre dalla fine e smuove il punteggio per il Real Madrid, passaggio a vuoto per Milano e controparziale per i padroni di casa di 6-0, ma è il solito Rodriguez a mettere la tripla che ferma la rimonta spagnola e si va all’ultimo stop con l’Armani avanti 61-49.

Rischia Milano a inizio ultimo quarto con un paio di palloni persi malamente, ma non ne approfitta il Real Madrid e si continua a giocare con un vantaggio in doppia cifra per gli ospiti. È sempre Carroll, però, a tenere viva la squadra di casa e gli errori di Milano permettono di accorciare il gap a -6, con due giocate da tre punti per l’americano. È LeDay a fermare il parziale pericoloso, ma è ancora Carroll a fare male e padroni di casa che tornano sotto sul 64-67. Non trova più la via del canestro l’Olimpia, mentre in difesa faticano ora i ragazzi di Messina con il match totalmente riaperto a cinque dalla fine. Parziale di Milano che riporta gli ospiti avanti di 8. Ma non è finita, perché il Real torna a -3 con due triple, ma risponde Rodriguez con tre punti, poi i liberi dello spagnolo e di Delaney chiudono il match e Milano sale a 10 vinte e 7 perse in Europa vincendo 80-76.

Credits: Ciamillo