LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia 13-5, Serie A basket in DIRETTA: show di Rodriguez in avvio!

26-13 LeDay a segno col piazzato dalla media distanza.

24-13 2/2 per Bostic in lunetta.

24-11 Palleggio, arresto e tiro per Punter.

22-11 Kyzlink ancora a bersaglio con la tripla.

22-8 Altri due punti per Moretti.

20-8 Kyzlink interrompe il parziale meneghino.

20-5 Entra in campo LeDay e si presenta con una tripla dall’angolo. Parziale di 17-0 per l’AX Armani Exchange.

17-5 3/3 ai liberi per Davide Moretti.

14-5 1/2 in lunetta per il Chacho.

13-5 Continua lo show di Sergio Rodriguez, che intercetta un passaggio e segna in contropiede.

11-5 CHE AVVIO DEL CHACHO! Assist meraviglioso dietro la nuca, Hines ringrazia e firma i primi due punti della sua partita.

9-5 Ancora il Chacho da tre!

6-5 Risponde dall’arco Rodriguez.

3-5 Tripla di Baldi Rossi: primo vantaggio emiliano.

3-2 Sono di Kyzlink i primi due punti degli ospiti.

3-0 E’ una tripla di Punter a inaugurare il match.

INIZIO MATCH

11.59 QUINTETTO REGGIO EMILIA – Taylor, Kyzlink, Bostic, Baldi Rossi, Elegar.

11.58 QUINTETTO MILANO – Punter, Rodriguez, Moraschini, Brooks, Hines.

11.55 Umore non dei migliori, invece, per Reggio Emilia, che proviene da quattro ko consecutivi in campionato che le hanno impedito di qualificarsi per le Final Eight di Coppa Italia.

11.50 Morale alle stelle per la squadra di Ettore Messina, che è stata protagonista di un inizio di 2021 da sogno in Eurolega, dove sono arrivate tre vittorie contro Real Madrid, Valencia e Alba Berlino.

11.45 Il pronostico è decisamente sbilanciato dalla parte dei meneghini, che hanno ottenuto dodici vittorie nelle prime tredici partite del torneo (unico neo il ko contro Brindisi) e sono stabilmente in vetta alla classifica, a +4 proprio sui salentini e +6 su Sassari e Virtus Bologna.

11.40 La sfida tra Olimpia Milano e Reggio Emilia inaugurerà il girone di ritorno del massimo campionato italiano di pallacanestro.

11.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Reggio Emilia, match valido per la sedicesima giornata della Serie A 2020-2021 di basket.

