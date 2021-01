Basket, 16ma giornata Serie A 2020-2021: Milano inizia il girone di ritorno contro Reggio Emilia, Venezia sfida Brindisi nel big match

Domenica 17 gennaio si terrà la sedicesima giornata di Serie A 2020-2021, la prima del girone di ritorno. Si partirà alle 12.00 con la sfida del Mediolanum Forum tra la capolista Olimpia Milano e Reggio Emilia. I meneghini sono chiaramente i favoriti, a maggior ragione poiché reduci da tre roboanti successi consecutivi colti in Eurolega. Per gli emiliani, che hanno perso gli ultimi quattro incontri disputati, trionfare contro l’Armani sembra un’impresa decisamente impossibile.

Successivamente, alle 15.00, scenderanno in campo Cremona e Trieste. I giuliani sono in grandissima forma, non a caso hanno conquistato gli ultimi tre match a cui hanno preso parte. I lombardi, a loro volta, hanno fatto molto bene nelle ultime uscite e venti giorni fa hanno addirittura steso Brindisi. La Vanoli, però, è ferma da due settimane e questo potrebbe sfavorirla contro il sodalizio del capoluogo del Friuli-Venezia Giulia.

Alle 17.00 sarà la volta della Virtus Bologna, la quale gioca in trasferta a Cantù. Le V Nere, pochi giorni fa, hanno battuto nettamente una squadra di rango quale l’Olimpia Lubiana, in EuroCup, e sono decisamente favorite contro una Cantù che non si impone in una partita dal 26 di dicembre. Quindici minuti più tardi, invece, inizierà il big match tra la seconda della classe, Brindisi, e la Reyer Venezia. Una sfida che si prospetta combattuta dato che i pugliesi, nell’ultimo mese, sono sembrati un filo in calo di condizione, mentre i lagunari, nelle ultime due settimane, hanno dato i primi segnali di crescita (ma saranno senza Isaac Fotu).

Per quanto concerne la partita delle 19.00, essa vedrà la Dinamo Sassari ospitare Pesaro. Gli isolani, dopo un inizio altalenante, hanno conquistato gli ultimi quattro incontri disputati in campionato e possono essere considerati una delle squadre più in forma del momento. I marchigiani, però, stanno facendo una stagione sorprendente e, di recente, hanno messo in grossa difficoltà Milano e battuto nettamente Brescia.



Sarà, infine, la sfida delle 20.45 tra Trento e Treviso a chiudere questa domenica di pallacanestro. Una partita sulla carta equilibrata, con i dolomitici che devono riscattare l’amara umiliazione subita sul campo del Partizan in EuroCup e i veneti che vogliono tornare al successo dopo il primo vero periodo complicato della loro annata. E’ stato rimandato a data da destinarsi, invece, il derby lombardo tra Brescia e Varese.

Credit: Ciamillo