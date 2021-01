CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

FINISCE QUI!

97-93 1/2 Shields.

96-93 TRIPLA di Robinson.

96-90 Altri due liberi di Shields. 13″ ancora da giocare.

94-90 2/2 Cain.

94-88 Due liberi di Shields, time out Repesa.

92-88 RODRIGUEZ! Tripla, +4 Milano, 19″ sul cronometro, Olimpia vicinissima al traguardo.

89-88 2/2 Leday, Milano torna avanti con 1’14” sul cronometro, Pesaro in bonus.

87-88 TRIPLA DI DELFINO! 5/9 dall’arco per l’argentino.

87-85 FILIPOVITY DALL’ANGOLO! 2’45” da giocare, potrebbe essere un finale incandescente.

87-82 Roll pesca Leday dalla rimessa.

Fallo di Delfino su Moraschini, Pesaro esaurisce il bonus.

85-82 Justin Robinson va in penetrazione e alza la parabola.

85-80 2/2 Shields, 3-3 i falli, 4’04” al termine.

Penetrazione di Shields che subisce il fallo di Filloy, liberi.

83-80 2/2 Leday.

Viaggio in lunetta per Zach Leday.

81-80 SCHIACCIATA di ZANOTTI!

81-78 Liberi di Delfino.

81-76 Datome non sbaglia più, tripla.

78-76 E’ Cain a tenere vive le speranze della Carpegna, 6’34” da giocare, 0-1 i falli.

78-74 ANCORA DATOME DA TRE! Terza tripla per il numero 70 nel quarto periodo.

75-74 Cain si appoggia al vetro.

75-72 Moraschini va in transizione e serve Rodriguez che si appoggia al tabellone.

73-72 Datome mette a posto i piedi e infila la terza tripla consecutiva delle scarpette rosse nel quarto quarto, annullato il vantaggio pesarese, time out Repesa.

70-72 TRIPLA di Datome dall’angolo, -2 AX Armani Exchange.

67-72 ROLL DA TRE!

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO

FINISCE IL TERZO QUARTO

64-72 TRIPLA di Gerald Robinson.

64-69 Tarczewski si fa spazio sotto canestro, ora l’ultimo attacco del terzo periodo per Pesaro.

62-69 2/2 Filipovity, l’Olimpia ha esaurito il bonus.

Fallo di Roll a rimbalzo dopo la tripla sul ferro di Delfino, Filipovity in lunetta.

62-67 TRIPLA di Roll, -5 Milano.

59-67 2/2 Datome, 1’37” da giocare nel terzo quarto.

Altro fallo di Gerald Robinson su Datome, Pesaro va in bonus, liberi.

57-67 Datome completa il gioco da 3.

56-67 Gerald Robinson manda sul ferro una tripla, dall’altra parte Datome segna subendo il fallo dello stesso ex Virtus Roma.

54-67 Robinson segna il libero.

Fallo tecnico di un nervosissimo Messina.

54-66 ANCORA DELFINO, TRIPLA, 18 per lui, parziale di 10-0 aperto per Pesaro.

54-63 Sette punti consecutivi di Delfino, +9 Carpegna, time out Messina.

54-61 DELFINO DALL’ANGOLO, QUESTA VOLTA DA TRE!

Passi di Punter, Pesaro recupera il possesso, 4’16” da giocare, 3-3 i falli.

54-58 Delfino dall’angolo con i piedi appena dentro l’arco.

54-56 Piazzato di Shields.

52-56 Gerald Robinson va in contropiede e si appoggia al ventro.

52-54 2/2 Robinson che riporta avanti la Vuelle.

52-52 Jumper dalla media di Shields, l’Armani ritrova la parità a metà terzo quarto dopo essere partita dal -10 all’intervallo, parziale di 13-3.

50-52 SCHIACCIATA di LEDAY, su assist di Rodriguez.

Fallo di Rodriguez sulla penetrazione di Robinson, 2-2 i falli dopo 3 minuti trascorsi nel terzo quarto.

48-52 Shields chiude un contropiede, Milano torna sul -4 con un parziale sin qui di 9-3 nel terzo quarto, time out che arriva dalla panchina di Pesaro.

46-52 Leday si prende ancora il centro dell’area e segna con un jumper.

44-52 Completato il gioco da 3.

44-51 FILIPOVITY! Appoggia a canestro subendo il fallo di Tarczewski.

44-49 Leday gudagna il centro dell’area e segna con un layup.

42-49 TRIPLA del “Chacho” Rodriguez.

Fallo di Tambone sulla partenza di Punter.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

18.49 Il magic-moment del primo tempo, passaggio schiacciato di Delfino per la schiacciata di Filipovity:

18.47 Questi i numeri del primo tempo:

18.45 Un’ottima Pesaro chiude avanti in doppia cifra in casa dell’Olimpia Milano dopo i primi due quarti di gara, 21-18 e 18-31 i parziali, top-scorer Leday per Milano con 12 punti, Filipovity per la Vuelle con 10.

FINISCE IL PRIMO TEMPO

39-49 DELFINO DA TRE!

39-46 TRIPLA di Roll. Time out chiamato da Repesa prima dell’ultima azione del primo tempo con 23″ sul cronometro.

36-46 Leday è perfetto in lunetta.

34-46 Ancora Cain su assist di Robinson, 44″ da giocare.

34-44 Dentro il libero aggiuntivo, +10 Pesaro a 1’06” dall’intervallo.

34-43 CAIN! Fa saltare Leday e si appoggia al tabellone subendo il fallo, potenziale gioco da tre.

34-41 2/2 per l’ex Saski Baskonia.

Fallo di Drell che manda Shields in lunetta.

32-41 ROBINSON DA TRE! Contro-parziale di 7-0 in favore di Pesaro che torna sul massimo vantaggio (+9), time out di Messina.

32-38 Consegnato di Drell per il piazzato in sospensione a bersaglio di Filloy.

Anche Pesaro esaurisce il bonus con 2’44” da giocare nel secondo quarto.

32-36 Drell in sospensione.

32-34 Alley-oop di Rodriguez per la schiacciata di Leday, parziale aperto di 6-0 Milano che torna sul -2.

30-34 Recupero di Moraschini dopo la rimessa di Pesaro e assist per l’appoggio di Punter, time out che arriva immediato dalla panchina della Carpegna.

28-34 2/2 Leday.

Filloy manda Leday in lunetta.

26-34 2/2 Filipovity, massimo vantaggio Pesaro a 4’27” dalla seconda sirena del match.

Armani in bonus, viaggio in lunetta per Filipovity.

26-32 FILLOY risponde!

26-29 TRIPLA di Rodriguez, si sblocca l’Olimpia dall’arco dopo 5 errori.

23-29 2/2 Drell, +6 Pesaro.

Fallo di Tarczewski sulla partenza di Drell, liberi, Milano esaurisce il bonus a 5’46” dall’intervallo.

23-27 2/2 Zanotti.

Fallo di Datome sul tentativo di stoppata su Zanotti, liberi.

23-25 Robinson pesca Zanotti che va a schiacciare indisturbato, Messina chiama il primo time out della partita.

Fallo di Filloy sulla transizione di Rodriguez.

Tripla dall’angolo sul ferro di Datome, l’ultimo tocco a rimbalzo è di Roll, rimessa Vuelle.

23-23 2/2 Robinson.

Fallo di Davide Moretti che manda in lunetta Justin Robinson.

Milano recupera il possesso, 8’54” sul cronometro, 1-0 i falli.

23-21 Leday con il semi-gancio vincente da centro area.

21-21 TRIPLA di Carlos Delfino.

INIZIA IL SECONDO QUARTO

FINISCE IL PRIMO QUARTO

Errore di Milano poi Pesaro non riesce a concretizzare in contropiede.

Ultimi 16 secondi del primo quarto.

21-18 Piazzato di Roll.

19-18 Delfino pesca Filipovity sotto canestro con l’ungherese che va a schiacciare indisturbato.

19-16 1/2 Datome.

Fallo di Gerald Robinson che manda in lunetta il neo-entrato Datome.

18-16 Cain lotta sotto canestro e trova due punti.

18-14 Il numero 31 realizza il libero supplementare.

17-14 SHIELDS! Canestro in avvicinamento col fallo di Delfino, potenziale gioco da 3.

15-14 Delfino si appoggia al tabellone in entrata.

15-12 Cain a rimbalzo dopo la tripla sul ferro di Delfino, 2’42” ancora da giocare.

15-10 Shields guadagna il centro dell’area contro Robinson e alza una parabola vincente.

13-10 2/2 Leday.

Fallo di Filipovity su Leday, liberi, Pesaro in bonus.

11-10 Liberi di Rodriguez, Pesaro ha esaurito il bonus con 4’13” da giocare nel primo quarto.

9-10 Gerald Robinson fa saltare Punter e segna con l’ausilio del tabellone, primi punti per il nuovo giocatore della Carpegna.

9-8 1/2 Tarczeswki in lunetta dopo il fallo subito da Cain.

Esordio con la casacca di Pesaro per Gerald Robinson, arrivato dalla Virtus Roma dopo il ritiro del club capitolino dal campionato.

8-8 Layup di Leday, parità.

6-8 Si sblocca Shields con un jumper dalla media in allontanamento..

4-8 FILIPOVITY DA TRE!

4-5 Justin Robinson in penetrazione.

4-3 Piazzato di Punter, 7’15” sul cronometro, 0-1 i falli.

2-3 TRIPLA di Filipovity dall’angolo.

Shields sbaglia per la seconda volta dall’arco in meno di due minuti di gioco.

Delfino non si intende con Cain, palla persa da Pesaro.

2-0 Tarczewski firma i primi due punti della partita.

SI PARTE!

17.58 Lo starting 5 della Carpegna Pesaro: Delfino, Cain, Filipovity, J.Robinson, Tambone.

17.57 Lo starting 5 dell’Olimpia Milano: Leday, Punter, Rodriguez, Shields, Tarczewski.

17.56 Inno di Mameli al Forum, tra pochissimo la palla a due del match.

17.55 Gli arbitri del match: Mark Bartoli, Andrea Bongiorni e Martino Galasso.

17.50 Sono invece 14 i precedenti tra i coach Messina e Repesa con il tecnico croato che è avanti 8-6 nel bilancio generale.

17.45 Milano è avanti 118-46 nei precedenti con Pesaro e nelle gare giocate in Lombardia la compagine marchigiana ha vinto solo 11 volte, l’ultima nella stagione 2017-2018.

17.40 I giocatori dell’Olimpia in fase di riscaldamento al Mediolanum Forum:

17.35 Con il match di oggi Ettore Messina, coach dell’Olimpia, raggiunge quota 500 panchine nel campionato di Serie A.

17.30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di AX Armani Exchange Olimpia Miliano-Carpegna Prosciutto Pesaro, quattordicesima giornata di andata del campionato LBA Serie A 2020-2021.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di AX Armani Exchange Olimpia Milano-Carpegna Prosciutto Pesaro, match valido per la quattordicesima giornata di andata del campionato LBA Serie A 2020-2021.

L’Olimpia Milano di coach Ettore Messina inaugura il nuovo anno con la sfida al suo ex allenatore, Jasmin Repesa (da quest’anno alla guida della Carpegna), sulla panchina dell’Armani dal 2015 al 2017 e capace di conquistare uno Scudetto (2016), una Supercoppa (2016) e due Coppe Italia (2016, 2017). Milano è reduce dalla sconfitta di Eurolega contro il CSKA Mosca all’overtime (87-91). In campionato la squadra di Messina è salda in vetta con un record di 11-1 (unica sconfitta subita per mano di Brindisi, vice-leader con 9 vittorie e 3 sconfitte) e nell’ultimo turno ha avuto la meglio della Virtus Bologna nel match-clou della tredicesima giornata, 68-73 alla Virtus Segafredo Arena con 18 punti di Punter (top-scorer) e 16 a testa di Leday e Shields.

La Vuelle Pesaro occupa invece attualmente il settimo posto con un record di 6-6, la compagine marchigiana si trova a pari merito con Trento e i campioni d’Italia in carica della Reyer Venezia, in piena corsa per un posto alle Final Eight di Coppa Italia che si disputeranno proprio al Mediolanum Forum dall’11 al 14 febbraio. Pesaro è reduce dalla sconfitta in casa della Segafredo Bologna di mercoledì, valida per il recupero dell’ottava giornata, 100-80 dove tra le fila delle V Nere dopo Milos Teodosic (19 punti) il secondo miglior realizzatore del match è stato Marco Belinelli con 16 punti e 4 assist. Alla Carpegna non sono bastati i 15 punti e 8 assist di Justin Robinson, i 14 di Drell e i 13 di Cain.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Pesaro, match valido per la quattordicesima giornata di andata del campionato LBA Serie A 2020-2021. Si giocherà al Mediolanum Forum di Assago (Milano) con palla a due prevista per le ore 18.00, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

