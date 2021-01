CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA

E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

E finisce qui! 6-1 6-4 per Benjamin Bonzi questo confronto valido per gli ottavi di finale del Challenger di Istanbul. Il francese si è rivelato superiore a Musetti, in difficoltà soprattutto nello scambio da fondo per una velocità di palla diversa. Da questo punto di vista, sono stati evidenziati gli attuali limiti del tennista nativo di Carrara, troppo poco penetrante coi colpi al rimbalzo su una superficie veloce.

Vantaggio Bonzi che con la prima fa davvero male.

40-40 Prima al centro inesorabile di Bonzi e out la risposta di Musetti.

Vantaggio Musetti! Out la volée di rovescio di Bonzi.

40-40 Musetti annulla i due match-point con due buone risposte e si va ai vantaggi.

40-15 Out il pallonetto difensivo di Musetti e due match-point di Bonzi.

30-15 Grande passante di dritto di Bonzi che sorprende Musetti sceso a rete, costretto a un difficilissimo gioco di rete.

15-15 In rete il rovescio in back di Musetti, messo in difficoltà dalla profondità di Bonzi.

0-15 Bel passante di rovescio lungolinea di Musetti.

C’è purtroppo il break per Bonzi, tenta il serve&volley Musetti ma la sua palla è troppo corta. Il passante di dritto incrociato del transalpino è una sentenza.

0-40 Passante di dritto lungolinea splendido di Bonzi e arrivano tre palle break per il francese.

0-30 Si prende la rete Bonzi e Musetti è costretto a un difficile passante incrociato di dritto che si spegne in rete.

0-15 Sbaglia col dritto Musetti che fa davvero poco male all’avversario con questo fondamentale.

Se la cava Bonzi e seguendo a rete i due ultimi servizi conquista il game. 4-4 dunque nel 2° set e Musetti al servizio.

40-40 Servizio al centro ben piazzato da Bonzi e punto.

30-40 Risposta col dritto profonda di Musetti, palla break!

30-30 Non trova un passante comodo Musetti e poi con la volée Bonzi lo punisce.

15-15 Buona prima al centro di Bonzi, out la risposta di Musetti.

0-15 Buona risposta col dritto di Musetti e rovescio in rete di Bonzi.

C’è il controbreak di Bonzi, troppo passivo Musetti in questa uscita dal servizio ed errore per lui. Il francese al servizio.

30-40 Ottima palla corta di Musetti, ci arriva Bonzi, ma non può nulla sul passante di dritto incrociato dell’italiano.

15-40 Errore grave col dritto a sventaglio di Musetti e due palle break per Bonzi.

15-30 In rete il rovescio in manovra di Bonzi.

0-30 Altro rovescio in back sbagliato da Musetti.

0-15 Out il dritto in manovra di Musetti.

Il francese si riscatta immediatamente, con l’ace. 4-2 per Musetti che conduce in questo 2° set.

40-30 Grossolano errore di Bonzi a rete, su una palla davvero non impossibile.

40-15 Sbaglia col rovescio in back Musetti, affossando il colpo in rete.

30-15 Lungo il rovescio in manovra di Bonzi, sulla buona risposta di Musetti.

30-0 Ace centrale di Bonzi.

15-0 Servizio-dritto per Bonzi, out la risposta di Musetti.

4-1 Musetti in questo 2° set, ottima prima al centro per lui e stecca il francese. Bonzi andrà a servire.

40-30 Ottima accelerazione col dritto lungolinea di Musetti.

30-30 Smash risolutivo di Musetti sul tentativo in difesa disperato di Bonzi.

15-30 Ancora fuori il dritto in avanzamento di Musetti che non deve sbagliare in questa maniera.

15-15 Affossa in rete il rovescio Bonzi.

0-15 Out il dritto in contropiede di Musetti in uscita dal servizio.

Prima di servizio al centro per Bonzi molto efficace 1- 3 nel 2° set. Musetti andrà alla battuta.

40-0 Due smash portano al punto il francese, gioca troppo corto Musetti in questo scambio.

30-0 In rete il passante di dritto di Musetti.

15-0 Servizio slice ficcante di Bonzi e niente da fare per Musetti in risposta.

3-0 Musetti, out la risposta di dritto di Bonzi su una buona prima al centro dell’azzurrino. Il francese andrà a servire.

40-0 Tocco sopraffino a rete di Lorenzo e tre palle del 3-0 per lui nel 2° set.

30-0 Servizio-dritto davvero convincente dell’azzurrino in questi due punti al servizio.

C’E’ IL BREAK! Fortunato in questo caso Lorenzo con il suo passante di rovescio corretto dal nastro, rendendo impossibile a Bonzi intervenire. 2-0 quindi nel 2° set per l’azzurrino e turno servizio ora per lui.

0-40 Grandissima accelerazione di rovescio lungolinea di Musetti e tre palle break.

0-30 Passante di rovescio potente di Musetti e a rete Bonzi sbaglia.

0-15 Grande pallonetto di Musetti sulla discesa a rete di Bonzi.

1-0 Musetti nel 2° set, rovescio lungolinea splendido in accelerazione dell’azzurro. Bonzi alla battuta.

40-15 Altra discesa a rete ottima di Musetti che trova il tempo di intervento per colpire la palla in maniera perfetta.

30-15 Splendido dritto in contropiede di Musetti, dopo una buona prima.

15-15 Ottima demi-volée di Musetti che segue a rete il dritto lungolinea.

0-15 Attacco troppo corto col dritto di Musetti e passante di dritto incrociato di Bonzi.

Finisce qui il primo set in favore di Bonzi per 6-1. Una prestazione molto deludente per Musetti, incapace di leggere le traiettorie del servizio dell’avversario e soprattutto in difficoltà nello scambio da fondo per via di una velocità diversa. Vedremo come l’azzurrino reagirà nel secondo parziale. Lorenzo andrà a servire.

30-0 Due servizio convincenti di Bonzi, niente da fare per Musetti in risposta.

E c’è il secondo break per il francese purtroppo che ha una velocità di palla diversa da fondo e alla lunga viene premiato. 5-1 per Bonzi che andrà a servire per chiudere il 1° set.

Vantaggio Bonzi, ancora lungo il dritto di Musetti che fatica davvero a trovare la misura dei suoi colpi.

40-40 Accelerazione di dritto lungolinea di Bonzi, il rovescio in back difensivo di Musetti è out.

40-30 Splendida accelerazione col rovescio incrociato di Musetti e dritto in contropiede dell’italiano.

30-30 Buona la prima al corpo di Musetti e out la risposta di Bonzi.

15-30 Ottima risposta di Bonzi con il dritto in cross e Musetti è lento a uscire dal servizio.

15-15 Sbaglia Musetti col dritto, costretto sempre a giocare di controbalzo.

15-0 Ottima pressione con il dritto in top-spin per Musetti che porta a casa il punto.

Bonzi tiene a zero il suo turno al servizio e conduce nel 1° set 4-1. Musetti andrà alla battuta

40-0 Rovescio lungolinea in rete di Musetti, che davvero non trova la misura dei colpi.

30-0 Ancora lunga col dritto la risposta dell’azzurrino, molto falloso.

15-0 Out la risposta di dritto di Musetti.

Finalmente si sblocca Lorenzo, ottimo servizio-dritto per lui e 1-3 in questo primo set. Bonzi andrà in battuta.

Vantaggio Musetti, sbaglia nello scambio il francese.

40-40 Seconda troppo morbida di Lorenzo e il francese aggredisce con la risposta e non dà scampo all’azzurrino.

Vantaggio Musetti, ottimo ace al centro.

40-40 Ancora un errore in manovra di Musetti, che sta sbagliando moltissimo in questo set.

40-30 Ottimo rovescio incrociato in avanzamento di Musetti e palla dell’1-3.

30-30 Out l’accelerazione lungolinea di rovescio di Bonzi.

15-30 Tenta il cross di dritto in contropiede Musetti, ma sua la palla finisce in corridoio.

15-15 Morbida la seconda di Musetti, risposta lunga di Bonzi e rovescio in rete dell’italiano.

15-0 Servizio al corpo di Musetti e in rete la risposta di Bonzi.

Ottimo serve&volley del francese e quindi, dopo aver annullato due palle break, Bonzi guida 3-0 nel 1° set, l’italiano andrà a servire.

Vantaggio Bonzi, ottimo servizio in slice e dritto di Musetti in reti.

40-40 Dritto in avanzamento di Bonzi che non dà scampo a Musetti.

Si va ai vantaggi, con l’azzurrino che cerca il contro-break

30-40 Splendido rovescio lungolinea di Musetti e palla break.

30-30 Ottimo pallonetto di Musetti, sulla demi-volée del francese. Out il passante successivo di Bonzi.

15-15 Doppio fallo Bonzi.

0-15 Nuovo gratuito di Musetti che affossa in rete il suo dritto in manovra.

Brutto inizio per Musetti, sorpreso dalla risposta immediata al servizio del francese e break per lui. 2-0 per Bonzi dunque in questo 1° set.

0-40 Doppio fallo e tre palle break per Bonzi.

0-30 Altro grave errore in manovra di Musetti, che non trova il campo col dritto.

0-15 Dritto lungolinea vincente di Bonzi che sfrutta due dritti troppo corti di Musetti.

Servizio vincente di Bonzi e il francese conduce 1-0 nel 1° set, ora Musetti andrà alla battuta.

40-15 Eccede in lunghezza il dritto in top-spin di Bonzi.

30-15 Largo il dritto in avanzamento sul lungolinea di Bonzi.

30-0 Altra prima di servizio al centro del francese e niente da fare per Lorenzo.

15-0 Lunga la risposta di dritto di Musetti, sulla prima slice di Bonzi.

08.07: SI COMINCIA! Bonzi al servizio!

08.06: I giocatori hanno terminato la fase di riscaldamento e si apprestano a iniziare il match.

08.03: I giocatori sono al centro del campo e si apprestano a dare il via alla fase di riscaldamento.

07.59: La partita dovrebbe tardare di qualche minuto, stando a quelle che sono le informazioni che ci arrivano dalla Turchia. Si dovrebbe iniziare a partire dalle 08.10.

07.55: 5′ al via del match.

07.53: Sarà, quindi, interessante capire quale approccio avrà Musetti nel confronto con Bonzi. Nel match precedente contro Petrovic il servizio ha avuto un buon rendimento e questo gli ha permesso di avere spesso un vantaggio nel costruire il proprio tennis.

07.50: 10′ all’inizio del confronto.

07.48: Un match che tanto si deciderà sulla velocità di palla e su chi per primo riuscirà a prendere l’iniziativa per aggredire l’altro nello scambio.

07.45: C’è da dire che anche il francese, ko nel primo round delle qualificazioni per lo Slam australiano contro il connazionale Quentin Halys, vuol prendersi delle rivincite. Ricordiamo che nel 2020 Bonzi fu avversario al secondo turno di Jannik Sinner al Roland Garros 2020, venendo sconfitto nettamente dall’altoatesino per 6-2 6-4 6-4.

07.42: Il transalpino ha un tennis potente che può adattarsi all’hard, ricordando ad esempio la semifinale dell’anno passato proprio in questa sede.

07.39: Il gioco del nativo di Carrara, ora come ora, pare essere ancora poco affine e la velocità di palla non sufficiente per fare male ai giocatori top. Da questo punto di vista, la sfida contro Bonzi (n.164 del mondo) non sarà affatto da sottovalutare.

07.36: Musetti, dopo la delusione dell’uscita di scena nel primo turno delle qualificazioni agli Australian Open, sta cercando di ritrovare le giuste motivazioni e di adattarsi a una superficie (il cemento) che negli ultimi incontri non gli ha regalato troppe soddisfazioni.

07.33: Sul cemento turco l’azzurrino, classe 2002, ha nel mirino il passaggio di turno per dar seguito al proprio percorso e acquisire fiducia nel suo tennis.

07.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della partita valida per gli ottavi di finale del Challenger di Istanbul (Turchia) tra Lorenzo Musetti e il francese Benjamin Bonzi.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events