LIVE Milan-Torino 5-4 dcr, Coppa Italia calcio in DIRETTA: i rossoneri si impongono sui granata vincendo la lotteria dal dischetto

Le pagelle di Milan-Torino

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu 7; Kalulu 6, Musacchio 6 (dal 63′ Kessie 6), Romagnoli 6, Dalot 5,5; Calabria 6 (dal 63′ Theo Hernandez 6), Tonali 6,5; Castillejo 5,5 (dal 46′ Hauge 5,5), Brahim Diaz 5 (dal 106′ Olzer sv), Leao 6; Ibrahimovic 5,5 (dal 46’Calhanoglu 6). ALL.: Pioli 6.

TORINO (3-5-2): V. Milinkovic-Savic 6; Bremer 6 (dall’84 Lukic 5,5), Nkoulou 6, Buongiorno 6; Vojvoda 6 (dall’84’ Lyanco 5,5), Segre 6 , Rincon 5, Linetty 5,5 (dal 63′ Singo 6), Ansaldi 6 (dal 63′ Murru 6); Zaza 6 (dal 90′ Belotti 5,5), Gojak 5. ALL.: Giampaolo 5,5.

5-4 CALHANOGLU! VINCE IL MILAN AI RIGORI.

4-4 Cannonata centrale di Milinkovic-Savic, il portiere che batte il collega.

4-3 Anche Romagnoli incrocia e va a segno: il Milan passa in vantaggio.

3-3 Parata di Tatarusanu che si butta alla sua sinistra e respinge a mezza altezza.

3-3 Glaciale Tonali: che a segno sotto l’incrocio.

2-3 Lyanco riesce a piegare le mani a Tatarusanu, che non riesce a respingere.

2-2 Cannonata incrociata di Theo Hernandez: è gol.

1-2 Lukic, non sbaglia.

1-1 Pareggia Kessie per il Milan.

0-1 Belotti non sbaglia: Toro in vantaggio.

SI PARTE!

A breve comincia la sfida dagli undici metri

120′ SI VA AI RIGORI.

117′ Si avvicinano sempre più i rigori.

114′ Scorrono altri tre minuti senza emozioni.

111′ Il Torino cerca di addormentare ulteriormente il gioco.

109′ Scaramucce intanto fra i due allenatori: Pioli e Giampaolo si punzecchiano.

106′ Il Milan ne approfitta per compiere un ultimo cambio: fuori Brahim Diaz, dentro il giovane Olzer.

COMINCIA IL SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE.

Una breve pausa.

FINISCE IL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE.

103′ Altro errore tecnico di Gojak, che fa arrabbiare Giampaolo.

101′ Ammonito Lukic che ha fermato con le cattive Theo Hernandez.

100′ Ci prova Calhanoglu: destro sul fondo.

99′ Leao prova a farsi spazio al limite dell’area: corner.

98′ Ancora Theo Hernandez attivo: uno-due con Hauge, poi traversone basso…palla che arriva fra le mani di un non sicurissimo Milinkovic-Savic.

97′ Salva la difesa del Torino: altro giro dalla bandierina. Belotti, mette fuori definitivamente.

96′ TIRO DI THEO HERNANDEZ DALLA DISTANZA! Milinkovic-Savic si allunga deviando in angolo.

93′ Fallo di Lukic: manata su Kessie.

SI RIPARTE COI SUPPLEMENTARI.

Breve pausa

FINISCE QUI: Milan-Torino 0-0. SI VA AI SUPPLEMENTARI.

90+3′ Belotti si fa subito sentire: riceve palla e si lancia in contropiede subendo fallo.

90+2′ Corner per il Milan, mentre c’è il cambio: entra Belotti ed esce Zaza.

90′ SARANNO 4 I MINUTI DI RECUPERO.

89′ Ribaltamento di fronte: Tonali decisivo con una grande chiusura su un Gojak bravissimo a lanciarsi nello spazio, ma non pronto a concludere l’azione.

88′ Calhanoglu subisce fallo da Singo sul lato corto dell’area di rigore. Palla in mezzo, allontanata a più riprese dalla difesa del Torino.

87′ BRAHIM DIAZ! Il trequartista del Milan solo davanti al portiere spedisce alto. Intanto c’è da registrare l’ammonizione di Sandro Tonali.

84′ Ecco i cambi del Torino: entrano Lyanco e Lukic in luogo dell’infortunato Vojvoda e Bremer.

81′ Chiusura intanto di Tonali su un traversone basso di Gojak. Angolo per il Torino: Leao allontana.

81′ Giampaolo intanto congela – e proprio il caso di dirlo – i cambi.

79′ Tentativo velleitario di Kessie da fuori: palla completamente fuori bersaglio.

78′ Contropiede del Milan: Hauge sbaglia nell’imbucata per un Theo Hernandez lanciato nello spazio.

76′ Calhanoglu riceve in area, riesce a smarcarsi con un bella finta, prova il destro a incrociare, ma Milinkovic-Savic riesce a respingere in qualche modo.

75′ Si entra nell’ultimo quarto d’ora dei tempi regolamentari.

72′ Intanto, dalla panchina, viene espulso – per proteste – Gigio Donnarumma: il portierone del Milan, che oggi era a disposizione, viene allontanato.

70′ LEAO E MILINKOVIC-SAVIC vengono a contatto nell’area dei piemontesi dopo che il portiere dei granata difetta nel controllo del pallone a seguito di un pericoloso retropassaggio: l’arbitro valuta il corpo a corpo senza intervenire a favore di nessuno dei due contendenti.

68′ Bella azione di Zaza che supera un paio di avversari prima di andare al tiro, ma la sua conclusione finisce altissima sopra la porta difesa da Tatarusanu.

65′ Gli ospiti provano a spingere dopo i cambi: non è cambiato nulla dal punto di vista squisitamente tattico, ma sono cambiati gli interpreti del 3-5-2 torinista.

63′ Sostituzioni anche per il Torino: escono Linetty e Ansaldi, al loro posto Murru e Singo.

63′ Altri due cambi nel Milan: fuori Calabria e Musacchio, dentro Kessiè e Theo Hernandez.

62′ Continua a spingere il Milan. Hauge ci prova con l’intero a giro: Milinkovic-Savic lo aspetta al varco bloccando.

60′ Scocca l’ora di gioco, ma sugli sviluppi del corner successivo al palo non succede nulla. Il Torino riesce a salvarsi.

59′ PALO DI CALABRIA! Il numero 2 del Milan gira al volo il cross di Dalot, ma la sua conclusione viene deviata da Ansaldi.

57′ CLAMOROSA OCCASIONE NON CONCRETIZZATA DAL MILAN! Prima è Calabria a calciare addosso al portiere del Torino da posizione favorevole poi, sulla respinta, è Dalot a mancare il tap-in indirizzando sul palo.

56′ Ribaltamento di fronte: questa volta tocca a Zaza a calciare da dentro l’area di rigore…viene murato.

55′ Leao prova a mettersi in proprio in area di rigore, senza riuscire però a sfondare.

53′ Buona chiusura di Romagnoli in scivolata sull’apertura di uno Zaza attivissimo in contropiede.

50′ LEAO SI DIVORA UN GOL CLAMOROSO SOLO DAVANTI AL PORTIERE! E’ bravissimo in uscita Milinkovic-Savic a opporsi al portoghese, imbeccato da Brahim Diaz.

49′ Azione tambureggiante del Milan che si prende un calcio d’angolo.

47′ Intanto viene ammonito Zaza per un brutto fallo commesso ai danni di Romagnoli.

46′ Due cambio nel Milan: fuori Ibrahimovic e Castillejo, al loro posto entrato Hauge e Calhanoglu.

COMINCIA LA RIPRESA! E’ IL MILAN A DARE IL VIA AL SECONDO TEMPO.

Ora vi sarà un quarto d’ora d’intervallo.

45′ FINISCE IL PRIMO TEMPO: Milan-Torino 0-0.

45′ Imbeccata di Ibrahimovic per Leao, che è attivissimo in questo finale di tempo: il portoghese prova ad accelerare ma Bremer lo chiude costringendolo a finire la sua corsa solamente con un fallo di fondo.

43′ Tentativo di spizzata di testa di Leao: palla che finisce sul fondo senza pericolo per la retroguardia ospite.

40′ Brutto fallo intanto di Buongiorno che nel tentativo di anticipare Kalulu frana addosso al difensore francese.

38′ SINISTRO DI GOJAK DAI 18 METRI! Tatarusanu si butta alla sua destra respingendo con una bella parata.

36′ Azione avvolgente del Milan che però non riesce a trovare il varco giusto per fare male.

33′ Contropiede del Milan con Romagnoli che si era proiettato in attacco dopo un ottimo anticipo: la difesa del Torino però riesce a risolvere allontanando il pallone dalla sua area.

31′ IBRAHIMOVIC SI DIVORA IL GOL DEL VANTAGGIO! Scattato in posizione che sembrava regolare, lo svedese stoppa bene il pallone in area di rigore, ma non riesce a indirizzare nello specchio il pallone.

29′ Altro giro altro giallo: Linetty ferma irregolarmente Brahim Diaz. Ammonito anche lui.

28′ Sugli sviluppi della punizione, Calabria – proprio lui – ci prova da fuori: Milinkovic-Savic blocca.

27′ Arriva il primo giallo del match: Rincon stende Calabria, l’arbitro lo ammonisce.

25′ Zaza sul rovesciamento di fronte prova il destro incrociato: Tatarusanu è veloce nell’andare a terra e bloccare.

22′ Gojak non arriva per pochissimo su interessante cross di Vojvoda: Musacchio risolve tutto in tuffo di testa anticipando a sua volta Zaza.

20′ Kalulu, oggi schierato da terzino destro, prova a scippare la palla a Milinkovic-Savic: il francese tocca la palla intercettando parzialmente il rinvio dell’estremo difensore, ma nel tentativo di completare il recupero commette fallo.

17′ Zaza nel tentativo di recuperare un pallone in mezzo al campo commette fallo da dietro su Tonali, l’arbitro lo grazia non ammonendolo.

14′ Arriva il primo angolo per il Toro: sugli sviluppi ci prova Rincon…alto.

12′ Non decolla il match in queste prime battute di gara.

9′ Primo tiro della partita: un sinistro debole di Zaza che termina fuori, con Tatarusanu che controlla la traiettoria della sfera.

7′ Avvio a rilento della partita, pochi spazi e pochi giocate.

5′ Il Torino cerca di ridurre la pressione del Milan affidandosi a un possesso di palla continuo e ragionato.

3′ Subito cercato Ibrahimovic da parte di Castillejo: sul cross dello spagnolo, Milinkovic-Savic fa buona guardia uscendo in presa alta.

SI PARTE! CALCIO D’INIZIO DATO DAL TORINO.

h 20.43 Le formazioni entrano in campo seguendo il classico rituale d’ingresso sul terreno di gioco.

h 20.40 Squadre negli spogliatoi, pronte a tornare sul prato di San Siro per iniziare la gara.

h 20.35 Dieci minuti all’inizio del match.

h 20.30 Squadre che in campo stanno completando il riscaldamento.

h 20.25 Nel Torino invece, Giampaolo sceglie la via del turn-over massiccio: Belotti infatti non partirà dal primo minuto lasciando spazio in attacco a Zaza.

h 20.20 C’è dunque Zlatan Ibrahimovic nell’undici titolare dei rossoneri: lo svedese potrebbe giocare almeno un tempo per ritrovare un po’ di condizione dopo il mini rientro, fatto di qualche minuto, di sabato scorso.

h 20.00 Arrivano le formazioni ufficiali del match

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Calabria, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. ALL.: Pioli.

TORINO (3-5-2): V. Milinkovic-Savic; Bremer, Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda, Segre, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Gojak. ALL.: Giampaolo.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Torino, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. A San Siro, nella rivincita del match di qualche giorno fa che ha visto gli uomini di Pioli battere per 2-0 quelli di Giampaolo, si sfidano rossoneri e granata.

Chi passerà il turno andando a prenotare un posto nei quarti di finale, contro la vincente del match tra Fiorentina e Inter? La parola al campo, unico giudice supremo come si dice in questi casi.

Il Milan, capolista in Serie A, sembra volersi prendere anche questa qualificazione, il Torino però, ferito e in una posizione di classifica deficitaria in campionato, non vorrà di certo perdere un’altra volta al cospetto dei rivali.

Tanti duelli nei duelli, sfide nelle sfide, in questo confronto che si ripete in Coppa Italia dopo il 4-2 (a seguito dei tempi supplementari) dell’anno scorso a favore dei meneghini che nella circostanza si qualificarono per le semifinali, quella più calda però dovrebbe essere quella fra i bomber: Rafael Leao contro Andrea Belotti, sono loro due i giocatori più attesi.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Milan-Torino, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La partita si giocherà a San Siro, con calcio d’inizio previsto per le ore 20.45. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

