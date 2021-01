LIVE Milan-Torino 2-0, Serie A in DIRETTA: highlights e pagelle. Rossoneri positivi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

MILAN : Donnarumma 6; Calabria 6,5, Kjaer 6, Romagnoli 6, Hernandez 6,5; Tonali 5,5 (Dalot 5,5), Kessié 7; Castillejo 6, Diaz 6,5 (Calhanoglu 6), Hauge 5,5 (Ibrahimovic SV); Leao 7 (Maldini SV) All. Pioli 7

TORINO (3-5-2): Sirigu 6; Izzo 5,5 (Zaza 5), Bremer 5,5, Lyanco 5,5, Singo 6,5, Lukic 5, Rincon 5,5 (Segre 6), Gojak 5 (Linetty 5,5), Rodriguez 5,5 (Murru 6); Verdi 6- , Belotti 6 (Bonazzoli SV) All. Giampaolo 5,5

22.48 Vittoria senza troppi patemi per il Milan che chiude la pratica Torino con un 2-0 chirurgico. La sblocca Leao con una gran combinazione con Theo Hernandez e Brahim Diaz, poi Kessié chiude i conti con un rigore al 36′. Torino non proprio performante, pericoloso con la traversa su punizione di Rodriguez e il rigore prima assegnato e poi tolto dal Var per un fallo su Verdi. Pioli sorride, ritrovando Zlatan Ibrahimovic

TRIPLICE FISCHIO! MILAN BATTE TORINO 2-0!

95′ Chance per Ibrahimovic! Hernandez spinge il contropiede, il pallone arriva allo svedese che controlla con un braccio.

94′ Verdi! Riceve in area da Linetty e si gira, Kessié mette in angolo

93′ Singo tenta la percussione contro Theo Hernandez, prova a superarlo con uno scavetto ma il francese fa buona guardia

92′ Giallo per Jacopo Segre per un intervento in ritardo su Ibrahimovic

91′ Donnarumma! Segre ci prova al volo, il suo pallone viene deviato spiazzando il portiere che ci arriva con un riflesso felino!

90′ Sei minuti di recupero

88′ Il Torino sembra non avere più forze. Si attende il fischio finale.

85′ Cambio anche per il Torino: fuori Belotti, dentro Bonazzoli

84′ Doppio cambio nel Milan: escono Leao ed Hauge, entrano Maldini e Zlatan Ibrahimovic

84′ Giallo per Calabria, autore di un fallo tattico

83′ Sta per entrare nel Milan Daniel Maldini

81′ A terra Belotti dopo un tocco duro di Diogo Dalot.

80′ Contropiede del Milan, Leao si invola e finisce a terra in maniera scenografica. Ammonito il portoghese, diffidato: salterà la prossima partita.

79′ Verdi va direttamente in porta, tocca la barriera. Da segnalare come Calhanoglu fosse inginocchiato dietro la barriera.

78′ Ennesimo fallo subito da Belotti, va Verdi sul punto di battuta

76′ Cambio per il Torino: fuori Rincon, dentro Jacopo Segre

75′ Pallone per Castillejo, né potente né preciso

74′ Calhanoglu va per il cross, Romagnoli anticipato da Bremer: calcio d’angolo

74′ Fallo di Lukic su Calhanoglu da posizione assai interessante per il cross. Va il turco sul pallone, che potrebbe anche tirare..

72′ Belotti! Ci arriva di testa, ma la sua frustata è centrale.

71′ Ora il Torino sta spingendo, mettendo in un angolo il Milan. Altro angolo conquistato da Murru

69′ Usa le fasce il Toro: cross di Murru, ci arriva Donnarumma

67′ Il Torino ci sta provando. buno duetto sull’asse Singo-Lukic, Romagnoli spazza via

66′ Nulla di fatto sul susseguente calcio d’angolo

66′ Verdi crossa tagliato sul secondo palo, Kjaer mette in angolo

65′ Subito buon guizzo di Murru che conquista una punizione interessante. Ammonito Diogo Dalot

63′ Doppio cambio per il Torino. Escono Izzo e Rodriguez, entrano Murru e Zaza. Il Toro passa al 4-3-1-2 tanto caro a Giampaolo

63′ Il Torino prova a cambiare qualcosa: si scalda Zaza

62′ Angolo ribattuto dal Milan che riparte in contropiede: Calhanoglu mette un pallone delizioso per Kessié, anticipato un momento prima della conclusione.

61′ Percussione di Singo sulla destra, gran duello con Kessié: arriva fino in fondo, poi il suo cross viene sporcato e mandato in angolo

59′ Secondo cambio per il Milan: esce Brahim Diaz, un po’ sofferente, dentro Hakan Calhanoglu

58′ Altro fallo guadagnato da Belotti, da poco più dai 30 metri dalla porta. Verdi prova il cross sul secondo palo, allontana il Milan

57′ Il Torino prova ad affacciarsi in avanti, ma senza riuscire a far male agli avversari. Intanto sta per entrare Hakan Calhanoglu

52′ Intanto Tonali deve uscire addirittura in barella. Entra Diogo Dalot, con Calabria che si sposta a centrocampo

51′ ANNLLATO IL RIGORE PER IL TORINO! Maresca reputa il contatto non meritevole della massima punizione.

51′ Maresca va a rivedere il filmato per essere certo dell’assegnazione del rigore. Verdi va a calciare, Tonali è dietro di lui e non interviene, vedendosi calciato il polpaccio.

50′ CALCIO DI RIGORE PER IL TORINO! Verdi entra in area e viene toccato dietro da Tonali, Maresca non ha dubbi!

49′ Linetty mette dentro per Belotti, che prova a servire per il tocco di ritorno, troppo lungo

48′ Prova a spingere Singo, poi il pallone arriva a Rincon, la sua conclusione viene stoppata

47′ Punizione di Tonali che prova a mettere in mezzo, cross troppo lungo

COMINCIA IL SECONDO TEMPO

Confermato il cambio: Linetty prende il posto di Amer Gojak, invisibile nel primo tempo.

21.51 Si stanno riscaldando le due squadre, sta per entrare Karol Linetty nelle file del Torino.

21.38 Milan in vantaggio per 2-0 dopo il primo tempo della sfida con il Torino. La squadra di Pioli pressa sin dal primo minuto e passa dopo 25 minuti con il gol di Leao dopo una grande azione con Hernandez e Diaz; Kessié raddoppia su rigore concesso per un fallo di Belotti sullo spagnolo. Ben poco Toro, che è tutto nella traversa di Ricardo Rodriguez nel finale della frazione.

FINISCE IL PRIMO TEMPO, MILAN-TORINO 2-0

47′ SIRIGU SALVA IL TORINO! Il Milan parte in contropiede favorito da Maresca che blocca involontariamente il ritorno di un difensore, Leao serve Kessié in area che tira sul secondo palo, Sirigu ci arriva e tiene a galla gli ospiti!

46′ Manovra rapida del Torino che fa partire Gojak sulla sinistra, fermato da Tonali. Giallo per l’ex Brescia

44′ Tre minuti di recupero

42′ RODRIGUEZ! TRAVERSA! Fantastica traiettoria dello svizzero che scivola al momento dell’impatto, il pallone si stampa sull’incrocio dei pali!

41′ Kjaer chiude Verdi all’ultimo! Grande invenzione di Belotti, il danese chiude il numero 24 all’ultimo secondo! Sul prosieguo dell’azione Romagnoli atterra Verdi al limite e si prende il giallo

40′ Bella sfida in corsa tra Leao e Bremer, il portoghese sbraccia e commette fallo

38′ Prova a dilagare il Milan con Leao che va in fuga, cerca l’assistenza di Diaz ma lo spagnolo viene anticipato.

37′ Ammonito Brahim Diaz per un fallo a centrocampo

36′ 2-0 MILAN! KESSIE’! Calcio di rigore perfetto per l’ivoriano, che apre il piatto destro e spiazza Sirigu!

34′ CALCIO DI RIGORE! Maresca opta per la massima punizione, va Kessié dal dischetto

33′ Maresca opta per andare a revisionare il filmato della VAR

32′ Percussione dalla sinistra di Diaz, entra in area e finisce giù sul contrasto di Belotti. Lo spagnolo si lamenta, Maresca si consulta con il VAR fermando il gioco.

31′ Rodriguez! Primo squillo del Torino! Lo svizzero prova la girata di controbalzo sul cross dalla destra di Singo, palla sul fondo.

27′ Ora il Torino è costretto ad alzare il baricentro. Manovra confusa degli ospiti, riparte il Milan con Leao che apre per Hauge ma il norvegese ha perso l’attimo per lo scatto.

25′ Ammonito nel mentre Tomas Rincon per il Torino. Era diffidato, salterà lo Spezia.

25′ GOL DI LEAO! MILAN IN VANTAGGIO! Gran fraseggio centrale dei rossoneri, Hernandez galoppa al centro e serve Diaz, che tocca di prima per Leao che si presenta avanti a Sirigu e batte il portiere granata!

23′ Pallone morbido di Verdi, Donnarumma blocca in presa alta.

22′ Lukic protegge il pallone e guadagna un buon calcio di punizione sulla destra. C’è Verdi in battuta per mettere un cross in mezzo. Ammonito in panchina Pioli per proteste.

21′ Rodriguez tenta il filtante per Belotti, copre bene Kjaer

19′ Altro angolo collezionato dal Milan, spazza la difesa granata.

19′ Ancora nulla di fatto sul corner. Ma il Torino non riesce ad uscire dalla propria area di rigore.

18′ Break del Milan, Leao innesca Calabria che mette un cross basso molto velenoso. Sbroglia la difesa del Torino concedendo un altro angolo

17′ Ci prova Theo Hernandez dai 30 metri, conclusione potente ma imprecisa. Nessun problema per Sirigu

14′ Il Torino prova ad uscire in contropiede ma il Milan copre bene gli spazi. Poi Lyanco ferma Diaz con un classico fallo tattico.

13′ Va Tonali, il suo pallone viene deviato. Terzo calcio d’angolo per il Milan, poi nulla di fatto

12′ Break centrale di Hernandez, fermato da Izzo al limite dell’area. Punizione da posizione parecchio interessante.

10′ Castillejo guadagna un angolo. Intanto è rimasto a terra Theo Hernandez, vittima di un contrasto con Singo. Il francese si rialza un po’ claudicante.

9′ Prova il Milan con la combinazione centrale Diaz-Hauge, se la cava il Torino. I rossoneri alzano il pressing

8′ Kjaer prova a lanciare per Hauge, copre bene Singo.

7′ Tonali! Prima conclusione del match dopo il calcio d’angolo. Morbido per Sirigu.

6′ Hauge guida la transizione, poi il Milan giostra al limite dell’area: Calabria ci prova ma il suo tiro è sporcato. Calcio d’angolo

4′ Possesso prolungato del Torino per svicolare dal pressing. Gojak prova ad uscirne con un colpo di testa ma senza successo.

3′ Il Milan non riesce a sfondare per vie centrali, poi Kjaer ferma la ripartenza di Belotti.

2′ Rischia Sirigu! Pallone docile per lui, poi prova a rinviare sul pressing di Castillejo. Lo spagnolo tocca ma la sfera va sul fondo.

COMINCIA LA PARTITA, PRIMO PALLONE PER IL TORINO

20.44 Escono dal tunnel i 22 giocatori impegnati stasera. Suona l’inno della Serie A ‘O Poderosa’

20.40 Le due squadre stanno per scendere in campo

20.35 Attacco del Milan davvero giovanissimo quello che scenderà in campo stasera. Tra Castillejo, Diaz, Hauge e Leao l’età media è di 22 anni e sette mesi

20.32 “Ci aiutiamo a vicenda, bisogna essere motivati. Il gruppo alza il livello della squadra. Abbiamo parlato e ci siamo ritrovati per uscire da questa situazione di classifica”. Queste le parole di Armando Izzo, tornato titolare nella difesa di Giampaolo.

20.30 Il successo del Genoa contro il Bologna mette ulteriore pressione al Torino, che con i tre punti del grifone si ritrova nuovamente al terzultimo posto, in zona retrocessione.

20.25 Intanto ai microfoni di Milan TV ha parlato Diogo Dalot, che si è riaccomodato in panchina lasciando la fascia destra a Calabria: “Dovremo stare attenti, loro si difendono bene e poi ripartono forte in avanti. Siamo concentrati, siamo primi in classifica e vogliamo rimanerci. Dobbiamo continuare così. Ibrahimovic? Siamo contenti di riaverlo, è pronto“.

20.20 Molte delle chance del Torino passeranno da Andrea Belotti. Curioso il particolare che nella striscia di risultati utili consecutivi dei granata, il numero 9 sia rimasto sempre a secco. Intanto piccolo intrigo di mercato: Soualiho Meité, cercato proprio dal Milan, non va nemmeno in panchina.

20.15 Il Milan sta palesando qualche difficoltà difensiva nelle ultime settimane. Nelle ultime nove partite è riuscito a mantenere la porta inviolata solo in due occasioni, nessuna di queste in casa: l’ultima volta che a San Siro i rossoneri sono usciti senza subire reti risale al 2-0 con la Fiorentina dello scorso 29 novembre

20.10 Il Torino viene invece da quattro risultati utili consecutivi, con una vittoria e tre pareggi. Grazie a questi sei punti conquistati i granata sono riusciti ad uscire dalla zona retrocessione.

20.05 Milan che nel turno infrasettimanale ha incassato la prima sconfitta del suo campionato al cospetto della Juventus. I rossoneri hanno così chiuso la loro striscia di 27 partite senza ko in Italia.

20.00 Anche l’ex della partita Marco Giampaolo conferma quasi tutte le aspettative sugli undici di questa sera, confermando il 3-5-2. Unica variazione rispetto a quanto preventivato riguarda il centrocampo: nuova occasione per Gojak assieme a Lukic e Rincon, ci rimette Karol Linetty. In avanti Verdi assieme a Belotti.

19.55 Stefano Pioli non ha voluto rischiare Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic, al rientro dai rispettivi infortuni. Chance per Brahim Diaz dietro Rafael Leao.

19.51 ECCO SUBITO LE FORMAZIONI!

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessiè; Castillejo, Diaz, Hauge; Leao. All. Pioli

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Gojak, Rodriguez; Verdi, Belotti. All. Giampaolo

19.50 19.47 Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Milan e Torino, sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 di calcio

Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milan-Torino, sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Prima di due sfide consecutive, le due squadre si riaffronteranno martedì 12 gennaio per gli ottavi di Coppa Italia: il Milan vuole cogliere l’occasione per rimettere un po’ di distanza tra lei e le avversarie, trainate dai cugini dell’Inter a solo una lunghezza dai rossoneri; il Torino è invece alla ricerca di punti fondamentali per rialzarsi dal pantano delle zone basse di classifica.

Con il ko al cospetto della Juventus, i rossoneri hanno visto interrompersi la striscia di 27 partite senza sconfitte. La squadra di Stefano Pioli rimane comunque in testa alla classifica, seppur con un solo punto di margine sull’Inter, ma potrebbe essere necessario ‘inventare’ l’attacco per la partita di stasera. La lista dei convocati vede presenti sia Hakan Calhanoglu, in dubbio per un problema ad una caviglia patito negli ultimi giorni, che soprattutto Zlatan Ibrahimovic, di nuovo disponibile dopo quaranta giorni: la sua ultima partita risale al 22 novembre contro il Napoli. Il turco e lo svedese potrebbero sparigliare le carte per la formazione di questa sera, che pareva vedere sicuri titolari Brahim Diaz ed Hauge.

Il Torino è tornato invece a camminare dopo un primo terzo di campionato disastroso. Sei punti nelle ultime quattro partite per la squadra di Marco Giampaolo, tiratasi fuori dalla zona retrocessione con enorme fatica. Il mister di Bellinzona schiererà con molta probabilità quella che reputa la formazione migliore, confermando il 3-5-2 che ha regalato molta più solidità ai granata. Unico dubbio è il partner di Andrea Belotti in attacco: poco riuscito l’esperimento Gojak contro il Verona, potrebbe tornare titolare Simone Verdi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Milan-Torino, diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021 di calcio. Si giocherà allo stadio San Siro di Milano con calcio d’inizio previsto per le ore 20.45, buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Diaz (Calhanoglu), Hauge (Ibrahimovic, se lo svedese in campo Leao come ala); Leao All. Pioli

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Lyanco; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti All. Giampaolo

Foto: Lapresse