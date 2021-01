Milan-Torino 2-0, Leao e Kessie trascinano i rossoneri al successo. Leadership ancora al sicuro

Il Milan rialza la testa e torna a macinare punti in classifica, portando a casa un successo molto importante dal punto di vista psicologico nel terzo e ultimo anticipo della 17ma giornata di Serie A 2020-2021. Il Diavolo, dopo la pesante sconfitta dell’ultimo turno con la Juventus, si è infatti sbarazzato del Torino con il punteggio di 2-0 garantendosi il primato in classifica almeno fino alla prossima giornata di campionato. La banda di Pioli, trascinata questa sera dai gol di Rafael Leao e Frank Kessie (su rigore), vola così a +4 sull’Inter e a +7 sulla Roma in attesa dello scontro diretto tra le due inseguitrici. Primo k.o. del 2021 per il Torino, che resta dunque in piena zona retrocessione a -2 dal Genoa quartultimo.

Ottimo avvio di match per i rossoneri, che schiacciano il Torino nella propria metà campo difensiva grazie ad un possesso palla di qualità e ad una notevole intensità. Dopo 26′ arriva il meritato gol del vantaggio milanista con Leao, che batte Sirigu anche grazie ad una deviazione di Izzo su assist di Brahim Diaz. Quest’ultimo, sei minuti più tardi, si guadagna un calcio di rigore (tramite VAR) che viene trasformato in maniera impeccabile da Kessie regalando alla formazione di Pioli il 2-0 prima dell’intervallo.

Il Torino prova a rispondere e colpisce una traversa clamorosa con Rodriguez al 43′, poi Verdi cade in area al 50′ su contatto con Tonali e l’arbitro concede inizialmente il rigore, per poi cambiare decisione dopo aver rivisto l’azione al VAR. Nell’ultima mezz’ora la girandola dei cambi non sortisce gli effetti sperati per Giampaolo, con i granata che continuano a spingere senza riuscire però ad arrivare con pericolosità nei pressi dell’area di rigore avversaria. Da segnalare l’ammonizione per simulazione al 79′ di Leao, diffidato e quindi costretto a saltare per squalifica la prossima giornata a Cagliari, ma i tifosi rossoneri possono sorridere (all’85’) per il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic.

Foto: Lapresse