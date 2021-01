CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

40-40 Clamorosa smorzata di Mager che annulla anche questa.

A-40 Altro giro, altra palla break.

40-40 Parità con una bella prima di Mager.

40-A Palla break al termine di un braccio di ferro dal fondo.

40-40 Parità.

40-30 Scende a rete Mager costringendo a un pallonetto difensivo l’avversario, che sbaglia di poco il lob difensivo.

30-30 Permane la parità: Harrison prima sbaglia e poi si inventa un vincente incrociato che è imprendibile.

15-15 Come da copione, un punto a testa in apertura di game.

3-2 Harrison trova il controtempo vincente e rimane a contatto.

40-15 Risposta perfetta di Mager, sulla quale il rivale non ha scampo.

40-0 Servizio e dritto per l’americano: a segno.

30-0 Due errori di Mager, consentono a Harrison di mettersi la strada in discesa

3-1 Mager, che approfitta di un’altra risposta sbagliata del suo rivale per allungare ancora.

40-15 Buona prima di Mager, Harrison non può nulla.

30-15 Altro errore profondo dello statunitense.

15-15 Un errore a testa in apertura di questo gioco.

2-1 Harrison accorcia le distanze rimanendo a contatto.

40-0 Altra prima eccellente dello statunitense.

30-0 Partenza velocissima di Harrison che fa suoi i primi due punti di questo terzo game.

2-0 Mager, che conferma il break al termine di un game di difficile risoluzione.

A-40 Buona prima per Mager.

40-40 Se ne va il dritto aperto dell’americano. Tutte e tre le palle break sono state annullate.

30-40 Harrison sbaglia l’anticipo sulla seconda di Mager: altra chance annullata.

15-40 Prima palla break annullata dall’azzurro.

0-40 Tre palle break, consecutive, per Harrison.

0-30 Dopo un errore di Mager, Harrison infila il secondo punto consecutivo al termine di un lungo braccio di ferro risolto con una grande smorzata.

1-0 MAGER! Un altro doppio fallo regala subito il break al ligure.

30-40 Palla break per l’azzurro dopo una risposta molto carica, che manda fuori giri il rivale.

30-30 Una buona prima e una bella smorzata rimettono in linea di galleggiamento l’americano.

0-30 Subito in difficoltà lo statunitense che inizia con un doppio fallo e un errore di rovescio.

SI PARTE! HARRISON IN BATTUTA

h 18.33 Eccoci con il sorteggio: i giocatori iniziano il riscaldamento.

h 18.30 Si attende l’arrivo dei due protagonisti. Sul campo centrale di Delray Beach è tutto pronto

h 18.25 Ci siamo! A breve i giocatori arriveranno sul campo per iniziare il loro riscaldamento.

h 18.20 Chris Harrison invece ha fatto percorso netto: 4 set vinti e nessuno perso.

h 18.15 Gianluca Mager fino a qui ha collezionato uno score composto fatto di 4 set vinti e 1 perso.

h 18.10 Venti minuti all’inizio del match, l’attesa cresce.

h 18.05 Biglietto per la semifinale: chi vincerà fra i due? In palio c’è il passaggio del turno e un biglietto in semifinale per il torneo statunitense contro il vincente del match fra Hurkacz e Quiroz.

h 18.00 Buonasera e benvenuti alla diretta live del match tra Gianluca Mager e Chris Harrison, valevole per i quarti di finale del torneo di Delray Beach.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Gianluca Mager e Chris Harrison, valevole per i quarti di finale del torneo di Delray Beach. Il ligure l’accesso alla semifinale del torneo statunitense sfidando l’americano, padrone di casa.

Chi la spunterà in questo duello? La prima cosa da sapere è che fra i due non ci sono precedenti, ma come sono arrivati a questo punto del torneo l’italiano e lo yankee.

Gianluca Mager per arrivare fra i migliori otto ha superato nell’ordine Ryan Harrison nei sedicesimi di finale (3-6, 6-1, 6-4), tennista che peraltro è il proprio fratello di Chris Harrison, e soprattutto negli ottavi di finale la testa di serie numero sei del torneo, ovvero Sam Querrey (7-6, 6-1).

Chris Harrison invece, partito dalle qualificazioni, è andato avanti nel tabellone superando prima l’argentino Tomas Martin Etcheverry (6-4, 6-2) e poi il cileno, testa di serie numero uno della manifestazione, Cristian Garín (7-6, 6-2).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del del match tra tra Gianluca Mager e Chris Harrison, valevole per i quarti di finale del torneo di Delray Beach: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita avrà inizio alle ore 18:30 italiane. Buon divertimento!

Foto: Lapresse